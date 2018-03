Allgäuer Rallye-Team sammelt Spenden für Drachenkinder

7500 Kilometer, einmal ans Nordkap, dann nach Russland – und wieder zurück ins Allgäu. Diese Tour hat das Rallye-Team „Heilix Blechle“ im Juni vor sich. Wie auch ein Argenbühler Rallye-Team fahren Markus König aus Amtzell, Thomas (Rio) Reusser und Anita Späth aus Kißlegg sowie Oliver Burkhardt aus Primisweiler gemeinsam die Baltic-Sea-Rallye für einen guten Zweck. Das Team, das mit seinem Van „James“ unterwegs sein wird, sammelt auf der 16-tägigen Tour Spenden für die Radio-7-Drachenkinder-Aktion. Marlene Gempp hat es bei ihren Vorbereitungen in Amtzell besucht.

Herr Reusser, wie sind Sie auf die Rallye gekommen?

Vor zwei Jahren ist ein Arbeitskollege die Rallye bereits gefahren. Seine Erzählungen haben mir gefallen, so dass die Idee entstanden ist, die Baltic-Sea selber auch zu fahren.

Welche Vorbereitungen stehen gerade an?

Unser Spezialist Markus König hat sich des Fahrzeugs angenommen, er wird unseren „James“ camping- und rallyetauglich machen. Eine befreundete Autowerkstatt schaut noch auf das Technische. Für die Tourabschnitte in Russland und Weissrussland haben wir ein Visum beantragt. Und natürlich müssen wir noch Spendengelder sammeln.

Welche Herausforderung erwarten Sie unterwegs?

Natürlich wird das Spannendste unser Fahrzeug „James“: 7500 Kilometer und dann auch noch aus dem Allgäu nach Hamburg zum Start, hin und zurück also etwa 9500 Kilometer in 16 Tagen. Da muss „James“ ganz schön schnaufen. Wir sind aber guten Mutes, dass er das ganze locker wegsteckt. Die täglichen Aufgaben aus dem Roadbook, die der Veranstalter stellt, werden uns sicherlich auch fordern.

Auf was freuen Sie sich besonders?

Wir sind schon ganz gespannt auf die Landschaft. Dadurch, dass wir ja keine Autobahnen fahren dürfen, erhoffen wir uns, dass wir super-tolle Landschaften sehen können. Durch die Rallye wird es sicherlich auch zu Kontakten mit Einheimischen und anderen Teams kommen. Spannend werden sicherlich auch die Mittsommernächte im hohen Norden: keine Nacht mehr. Der Veranstalter organisiert auf den Lofoten in Norwegen und in Tallinn in Estland Rallye-Partys. Da treffen sich alle Teams und es wird vermutlich zum regen Austausch vom bisher Erlebten kommen. Außerdem freuen wir uns auch auf die Navigation mit Straßenkarten, wir dürfen kein GPS oder Navi verwenden. Und das Wichtigste: Durch unser Abenteuer (was kein Urlaub wird, aufgrund der Pflichtkilometer pro Tag) können wir Gutes tun und sammeln Spenden für die Drachenkinder.

Sie haben erwähnt, dass Sie sich auf Russland besonders freuen. Warum?

Laut Veranstalter sind wir etwa am 26. Juni in St. Petersburg, noch während die Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Zu diesem Zeitpunkt Spielt in St. Petersburg in der Gruppe D Nigeria gegen Argentinien. Es wäre natürlich Weltklasse, wenn wir da die Zeit finden, um uns das Spiel anzusehen.

