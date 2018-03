Alender führt SV Amtzell ins Jubiläumsjahr

Nur alle zwei Jahre kommt der SV Amtzell zu seiner Mitgliederversammlung zusammen. Entsprechend groß war das Programm am Dienstagabend in der Turnhalle. An der Vereinsspitze reichte Detlef Morgenroth nach 16 Jahren als Vorsitzender den Stab an Hartmut Alender weiter. Eine Satzungsänderung lässt künftig einen größeren Vorstand und damit auch die Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern zu.

Ein letztes Mal blickte Morgenroth vor 120 Mitgliedern zurück auf zwei bewegte Vereinsjahre. Er wusste von den großen Veranstaltungen bis zu den Entwicklungen in den inzwischen 14 Abteilungen des Vereines mit seinen mehr als 50 Übungsleitern vieles zu berichten. Für viele Wegbegleiter fand Morgenroth dabei sehr persönliche Worte. Und auch für jene Abteilungen, die vorübergehend keine Leitung haben, deutete der langjährige Vorsitzende Lösungen an, an denen noch gearbeitet wird. Als „großes Sorgenkind“ bezeichnete Morgenroth die Abteilung Fußball Aktive, in der sich die bisherige Leitung allerdings bereiterklärt hat, die Geschäfte kommissarisch bis zum Saisonende fortzuführen. Einstimmig billigte die Mitgliederversammlung den Vorschlag, dass danach vom Vorstand eine Leitung bestimmt und eingesetzt werden kann. Ebenso stimmte die Versammlung dem Vorstandswunsch einer Satzungsänderung ohne Gegenstimmen zu. Künftig können so bis zu vier Stellvertreter den Vorsitzenden unterstützen. Auch wurde die Zahl der Abteilungsleitungsteam-Mitglieder in den größeren Abteilungen auf bis zu fünf Personen ausgedehnt.

Finanziell konnte der Verein laut Kassier Markus Wanner nach Jahren größerer Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 wieder Gesamt-Überschüsse in Höhe von mehr als 31 000 Euro erzielen. Dazu hätten mehr Mitglieder und damit auch höhere Mitgliedsbeitragseinnahmen, ein hohes Spendenaufkommen und die Einnahmen aus verschiedenen Kursen beigetragen, sagte Wanner: „Wir konnten die Rücklagen wieder etwas aufbessern und sind für neue Aufgaben gerüstet.“ Mit der Ankündigung, dass der SV Amtzell sein 70-jähriges Bestehen in diesem Jahr mit einer Veranstaltung für die Amtzeller Vereine und einem Fußballspiel gegen die Weisweiler Elf im September feiern wird, verabschiedete sich Detlef Morgenroth schließlich aus seinem Amt. Während seiner Amtszeit wuchs der Verein von 600 auf nunmehr aktuell 1028 Mitglieder – und um die Abteilungen Karate, Nordic-Walking, Zumba und Indoor-Cycling.

Bürgermeister Clemens Moll bat in Sachen Alt-Turnhallen-Umbau noch um Geduld und Verständnis. „So schnell wie möglich“ wolle man den „Bauabschnitt zwei“ angehen. Möglich sei dies allerdings erst, wenn die gemeindliche Einnahmensituation so sei, dass sich Amtzell dies leisten könne. Im Namen des Turngaus und des Schwäbischen Turnerbundes verlieh Hanne Kraus dem SV Amtzell das Prädikat „Pluspunkt Gesundheit DTB“ und damit ein anerkanntes Qualitätsmerkmal für den Gesundheitssport. Geleitet werden die seit 2012 angebotenen Kurse von Dieter Rotzler und Karin Müller-Orlich, die beide aus den Händen von Hanne Kraus auch ihre Gesundheitskurs-Zertifikate erhielten.