60 Jahre Singen im Kirchenchor Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der beschlossenen Auflösung des Amtzeller Kirchenchors Ende 2022 konnte Josef Bock noch den Ehrenbrief des Bischofs und den Ehrenbrief des Cäcilienverbands aus den Händen des ehemaligen Vorstands Uwe Carlsen und des ehemaligen Chorleiters Wolfgang Dettling für 60 Jahre Singen im Kirchenchor St. Johannes und Mauritius, Amtzell, entgegennehmen.

Als 15-Jähriger trat Josef Bock 1962 dem Kirchenchor bei, der zu dieser Zeit von Georg Müller als Nachfolger von Wilhelm Maichel geleitet wurde. Als Tenor war er vor allem auch bei der Einführung der damals sogenannten „Jazzmessen“ aktiv; später übernahm er viele Jahre lang Solo-Partien beim Singen in den Gottesdiensten und erfüllte damit – wie es in der Urkunde des Bischofs heißt – in besonderer Weise den Auftrag „Singt dem Herrn ein neues Lied“. Für seine Bereitschaft zum Gotteslob und seine Treue zur Kirchenmusik dankten ihm per Urkunden Bischof Gebhard Fürst und Diözesanpräses Pfarrer Klaus Rennemann.