570 Reiter stellen ihr Können unter Beweis

Das diesjährige Dressur- und Springturnier des RFVSchomburg Amtzell findet auf der Reitanlage in Mittelwies am kommenden Wochenende von Freitag, 11. Juli, bis Sonntag. 13. Juli, statt. Mit rund 570 Nennungen erwartet der Reitverein eine große Anzahl an Reiterinnen und Reitern, die in den verschiedensten Prüfungen an den Start gehen werden.

Das Turnier startet am Freitagmittag mit den Dressurprüfungen. Weiter geht es mit dem Führzügel- Wettbewerb, bei dem die jüngsten Reiter starten. Anschließend geht es mit der Klasse A weiter, welche speziell für die Jugend ausgeschrieben ist. Außerdem gibt es für die Nachwuchsdressurpferde eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A.

Höhepunkt am Sonntagnachmittag

Am Samstag geht es dann ab 7.30Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A** für die Nachwuchsspringpferde weiter. Gefolgt von Springprüfungen bis zur Klasse M* am späten Nachmittag. Der letzte Turniertag beginnt auf der Reitanlage in Mittelwies ebenfalls um 7.30Uhr mit einer Stilspringprüfung der Klasse A*, die ebenfalls speziell für die Jugend ausgeschrieben ist. Höhepunkt des Wochenendes ist das M *- Springen mit Stechen am Sonntagnachmittag, bei dem zahlreiche Reiter sowie gespannte Zuschauer erwartet werden. Aber auch bei den anderen Prüfungen werden nicht nur eine hohe Teilnehmerzahl sondern auch eine große Anzahl an interessierten Besuchern erwartet, so die Veranstalter.