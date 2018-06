46-Jähriger übersteht heftigen Unfall unverletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 7990 zwischen Haslach und Schattbuch bei Glatteis von der Straße geschleudert. Bei dem heftigen Unfall blieb er glücklicherweise unverletzt.

Der 46-jährige Opelfahrer war gegen 10.40 Uhr in Richtung Haslach unterwegs, als er in einer Kurve aufgrund Eisglätte die Fahrzeugkontrolle verlor. Er kam nach links von der Straße ab, überschlug sich an der Böschung und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.