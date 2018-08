30 000 Euro Sachschaden bei Unfall

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 06.45 Uhr an der Einmündung B 32 / Ravensburger Straße in Amtzell leicht verletzt worden. Dabei entstand laut Polizei etwa 30 000 Euro Sachschaden. Ein 24-Jähriger war mit einem Pkw von der Ravensburger Straße in die B 32 abgebogen, missachtete die Vorfahrt einer herannahenden 35-Jährigen und prallte gegen deren Auto. Die durch die Kollision leicht verletzte Autofahrerin wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.