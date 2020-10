25 Kindern feiern in Amtzell ihre Erstkommunion

Auf zwei Termine verteilt haben 25 Kinder aus Amtzell gemeinsam mit ihren Familien, dem Vorbereitungsteam und Pfarrer Matthias Hammele am 20. September und am 4. Oktober in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Pfärrich ihre heilige Erstkommunion gefeiert.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, habe bereits bei der Vorbereitung unter dem Wahlspruch „Jesus, erzähl uns von Gott“ viel Flexibilität und Kreativität von allen Beteiligten erfordert, besonders aber von Pastoralreferentin Mirjam Schweizer und ihrem Team. Diese hätten demnach die Herausforderung angenommen und den Kindern mit ihren Familien unter anderem schöne Erfahrungen wie eine Mahlgemeinschaft unter freiem Himmel beschert. Auch musikalisch musste kein Verzicht gelitten werden, da die Musikkapellen Amtzell und Pfärrich – unter Einhaltung aller gebotenen Maßnahmen – den Einzug der Kommunionskinder vor der Kirche begleiteten.