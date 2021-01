23-Jährige verursacht Unfall mit hohem Sachschaden bei Geiselharz

Nicht unerheblicher Flurschaden und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Geiselharz ereignet hat.

Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin war laut Polizeibericht mit ihrem Kleinwagen in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit von der Straße abkam. Hierbei durchfuhr sie ein Geländestück, das sie erheblich beschädigte. Anschließend kam sie zurück auf die Fahrbahn und schleuderte gegen die Leitplanke. Während der Schaden am Flurstück und der Leitplanke auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Schaden am VW der Frau auf etwa 7000 Euro. Durch den Totalschaden war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz.