200 000-Euro-Grenze für Ärzte ohne Grenzen überschritten

Knapp drei Wochen ist es her, dass die Lauffreunde des SV Amtzell ihren 13. Zwölf-Stunden-Lauf veranstalteten – und damit 36 600 Euro für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ des Amtzeller Arzt-Ehepaars Amy Neumann-Volmer und Klaus Volmer erwirtschafteten. Das zumindest dachten sie damals. Inzwischen sind weitere 1425 Euro an Spenden zusammengekommen. „Wir kommen damit auf 38 025 Euro“, freut sich Mitorganisatorin Margit Müller. Und, was vielleicht noch spektakulärer ist: „Wir haben mit dem 13. Lauf nun auch die 200 000-Euro-Marke um 150 Euro überschritten.“

Als humanitäre medizinische Organisation setzt sich Ärzte ohne Grenzen für eine qualitativ hochwertige und effiziente Gesundheitsversorgung in den Ländern ein, in denen das Überleben von Erwachsenen und Kindern gefährdet ist. Seit 1971 steht die Organisation Menschen in Notsituationen weltweit medizinisch und humanitär bei und hat 1999 für ihr Engagement den Friedensnobelpreis erhalten. Amy Neumann-Volmer ist Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, Klaus Volmer in der österreichischen Gruppierung. 2016 wurden beide für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.