Eine 18-Jährige ist am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Straße „Reute“ schwer verletzt worden. Die Radfahrerin kam laut Polizeibericht allein beteiligt aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen neben der Fahrbahn gelagertes Brennholz. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau schwer und wurde von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.