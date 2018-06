18-jährige Autofahrerin verursacht Unfall bei Amtzell

Einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat am Mittwochnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 32 bei Geiselharz verursacht. Laut Polizei war die Frau mit einem VW Polo gegen 16 Uhr auf der B 32 in Richtung Ravensburg unterwegs. Im Bereich einer Tankstelle bei Geiselharz wollte sie nach links von der B 32 abbiegen. Dabei übersah sie einen Ford Focus, dessen 49-jährige Fahrerin in entgegenkommender Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, wobei der Ford durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres Auto prallte. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und konnten nach kurzer ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Amtzell streute die B 32 weiträumig ab, da Öl auf die Fahrbahn geraten war. Die Straße wurde bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Zwei Autos mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden.