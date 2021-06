15 000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 15 000 Euro entstand, hat sich am Mittwoch gegen 8.25 Uhr auf der B32 ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 55-jähriger Opel-Fahrer zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 25-Jährige mit seinem Kleintransporter nach links in Richtung Karbach abbiegen wollte und dafür verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die folgende Kollision entstand am Opel etwa 10 000 Euro, am Kleintransporter etwa 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.