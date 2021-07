12-Sunden-Lauf für Alle zum Mitmachen

Am Samstag, 3.Juli, startet um 9 Uhr in Amtzell der 12-Stunden-Lauf „interAKTIV“. Mitmachen können alle, ob trainiert oder etwas weniger trainiert. Denn Laufdauer, Geschwindigkeit und Strecke wählt jeder beziehungsweise jedes Team selbst. Knapp 30 Teams und viele Einzelläufer sind nach Angaben der Veranstalter bereits angemeldet.

Ziel der Veranstaltung sei es, „Ärzte ohne Grenzen“ bei ihrer medizinischen Nothilfe in den Krisengebieten dieser Welt zu unterstützen. 305 152 Euro kamen so für die Hilfsorganisation, die 1999 den Friedensnobelpreis erhielt, seit 2005 zusammen. Eine Spendensumme von über 40 000 Euro streben die Organisatoren für 2021 an.

Die Teilnahme und Anmeldung als Einzelläufer ist bis kurz vor dem Ende des Laufes um 21 Uhr möglich. Dies gelte auch für spontan gebildete Teams. Auf die Homepage www.12stdlauf.de gehen, Anmelden, Spenden, Startkarte ausdrucken und los kann es gehen.