12-Stunden-Lauf zugunsten von „Ärzte ohne Grenzen“

Seit 2005 fällt immer am ersten Samstag im Juli um 9 Uhr der Startschuss zum 12-Stundenlauf zugunsten von „Ärzte ohne Grenzen“ in Amtzell. Nach zwei interaktiven Veranstaltungen laufen, walken oder wandern die Staffelläufer dieses Jahr wieder auf der traditionellen zwei Kilometer langen Runde rund ums Läuferlager im Hössel. Neben den zwanzig Teams vor Ort sind aber auch zehn Teams und viele Einzelläufer in der Region interaktiv am Start. 344 223 Euro kamen so bisher für die Hilfsorganisation, die 1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, zusammen.

„Laufen und Gutes tun - dieses Motto begeistert immer wieder neu“ meint Andreas Müller von den veranstaltenden Lauffreunden Amtzell. Viele Laufteams aus der Region, unter anderem aus Wangen, Ravensburg, Lindau, Bodnegg, Neukirch, Baienfurt und natürlich aus Amtzell sind am Start. „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr auch zwei Amtzeller Teams mit ukrainischen Frauen und Kindern begrüßen zu dürfen“ ergänzt Andreas Müller. Gemeinsam mit Bewohnern der Liebenau Teilhabe Grüntenweg und ehrenamtlichen Helfern gehen die Flüchtlinge als Integrationsteams mit dem passenden Teamnamen „Freunde ohne Grenzen“ an den Start. Ein Teil des von Teamsponsor „Füreinander – Miteinander in Amtzell“ gespendeten Startgeldes von mindestens 300 Euro pro Team kommt somit auch ihren zurückgebliebenen Familienangehörigen und Freunden in der Ukraine zu Gute.

Denn auch in der Ukraine ist die Hilfsorganisation derzeit mit über 600 Mitarbeitern im Einsatz. Über 800 Tonnen medizinische und humanitäre Hilfsgüter wurden bisher ins Land gebracht, mobile Kliniken aufgebaut sowie viele Verletzte behandelt und evakuiert. Auf der Homepage heißt es hierzu: „ Wir sind dort aktiv, wo die Menschen uns brauchen. In unseren Krankenhäusern kommt es vor, dass Militärangehörige von verfeindeten Parteien Bett an Bett liegen.“

Bis zum Abend werden die 12er- oder 4er-Teams dann über 1400 Runden à 2000 Meter im Staffellauf zurücklegen. Eine der Herausforderungen für die Lauffreunde ist damit auch die Versorgung der vielen Starter. Denn während des Laufes gilt es für die notwendige „Energiezufuhr“ zu sorgen. Im Versorgungszelt und an der Getränkeinsel können sich die Läufer beim „Boxenstopp“ die notwendigen Kohlenhydrate und Flüssigkeit zuführen. „Viele Sachspender haben dazu beigetragen, dass es hierbei an nichts fehlt“, meint Margit Müller, die gute Seele des Laufes und verantwortlich für das Versorgungszelt. Nicht nur ans körperliche Wohl ist gedacht. Für gute Stimmung und Geselligkeit sorgen von 15 bis 17 Uhr die Eggenbacher Musikanten.

Informationen und Bilder fließen natürlich auch zu den zehn interaktiven Teams und wieder zurück. Interaktiv startende Teams und Einzelläufer wählen ihre Laufzeit und -strecke selbst aus. Auf Facebook, Instagram und über die Homepage wird interagiert. Interaktive Laufteams und EinzelläuferInnen, können somit auch am Samstag noch kurzentschlossen auf einer Strecke ihrer Wahl teilnehmen. „Auf www.12stdlauf.de gehen, anmelden, spenden, Startkarte ausdrucken und los geht’s“, so fasst Andreas Müller dies zusammen.

Kurz vor 21 Uhr geht es dann für alle Teams in die Schlussrunde. Nach der Siegerehrung um 21.30 Uhr startet dann der gemütliche Teil. Anmeldungen für Einzelläufer und „interakitve“ Teams bis einschließlich 2. Juli über www.12stdlauf.de.