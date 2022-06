„12-Stunden-Lauf“ startet am 2. Juli 2022

Der Startschuss zum siebzehnten „12-Stunden-Lauf in Amtzell“ fällt am Samstag, 2. Juli,um 9 Uhr. Ob Kinder, Omas und Opas, Sprinterinnen und Sprinter, Langstreckenläuferinnen und -läufer oder Genießerinnen und Genißer – laut Homepage sind bei den Lauffreunden Amtzell alle willkommen. Zudem können Teams und Teilnehmende zwischen der traditionellen und der interaktiven Variante wählen, heißt es in einer Medienmitteilung.

„Wir freuen uns, wie zu vor-Corona-Zeiten wieder auf unserer traditionellen ,2-km-Runde’ in Amtzell mit dem Läuferlager im Amtzeller Hössel starten zu können“, meint Andreas Müller, Kopf des Organisationsteams. „Die Stimmung und die Atmosphäre des Läuferlagers hat uns die letzten beiden Jahre gefehlt. Umso größer ist bei uns jetzt die Vorfreude, wieder gemeinsam mit den Teams die zwölf Stunden erleben zu dürfen“, ergänzt er.

Denn bei der traditionellen Variante sind Teams mit vier Läuferinnen und Läufern oder Megastaffeln mit bis zu zwölf Teilnehmenden am Start. Von 9 Uhr bis zum Zieleinlauf um 21 Uhr ist dabei immer ein Teammitglied auf der ausgeschilderten Runde unterwegs.

Wahlweise kann gelaufen, gewalkt oder gewandert werden. Für Essen, Trinken, Infos rund um „Ärzte ohne Grenzen“ und Unterhaltung sorgen die Lauffreunde Amtzell. Die Siegerehrung erfolgt um 21.30 Uhr.

„Wie in den letzten beiden Jahren bieten wir zudem allen Teams, die nicht vor Ort sein können, die weltweite interaktive Teilnahme an“, erläutert Katrin Graf vom Social-Media-Team der Lauffreunde. Der Unterschied zur traditionellen Variante ist, dass die Teams sowohl die Strecke, die Laufzeit und -dauer sowie auch die Teamgröße selbst bestimmen.

Bei beiden Varianten spendet das Team bezihungsweise der Teamsponsor mindestens 300 Euro zugunsten „Ärzte ohne Grenzen“. Bisher kamen so 344 223 Euro für die Organisation, die 1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, zusammen.

Für Kurzentschlossene, die Laufen und Gutes tun wollen, bietet sich zu guter Letzt noch die Teilnahme als EinzelläuferIn an. Ob 0,4 Kilometer oder 40 Kilometer absolviert werden ist, laut den Organisatoren, dabei zweitrangig. „Auf www.12stdlauf.de gehen, anmelden, spenden, Startkarte ausdrucken und los geht’s auf eine Strecke deiner Wahl“, so fasst Andreas Müller dies zusammen. „Denn wir freuen uns über jede Spende und jeden Teilnehmer. Mit circa 13 Euro hilfst du, ein Kind zwei Wochen lang stationär mit therapeutischer Milch und kalorienreicher Fertignahrung zu behandeln“, ergänzt Dr. Amy Neumann-Volmer, Mitorganisatorin und seit vielen Jahren für „Ärzte ohne Grenzen“ im Einsatz.

Anmeldungen sind online möglich. EinzelläuferInnen können sich auch noch kurzfristig noch am Lauftag anmelden Der Anmeldeschluss für Teams ist der 19.Juni 2022.