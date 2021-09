Zwölf neue Auszubildende bei DreBo

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Dutzend neue Azubis sorgen ab dem 1. September 2021 für frischen Wind bei der DreBo Werkzeugfabrik GmbH am Standort in Altshausen. In den kommenden zwei bis drei Jahren durchlaufen sie bei DreBo unterschiedliche Abteilungen und erhalten dabei einen umfassenden Einblick in das Tagesgeschäft und die einzelnen Unternehmensbereiche.

„Es freut uns sehr, in der aktuellen Zeit so vielen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz und damit eine Chance auf eine sichere Zukunft bieten zu können“, so Dorothee Speicher, Betreuerin der Auszubildenen und Studierenden. Mit einer Einführungsveranstaltung starten alle zwölf Auszubildenden und Studenten gemeinsam in ihren neuen Lebensabschnitt. Die jungen Menschen lernen sich untereinander kennen und erkunden den Standort gemeinsam mit Auszubildenen aus den anderen Lehrjahren, selbstverständlich mit einem entsprechenden Hygienekonzept.

DreBo ist einer der führenden Entwickler von Gesteinsbohrern sowie Meißeln aus eigener Herstellung und beschäftigt weltweit 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ausbildung der jungen Menschen erfolgt in den Berufen: Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer und Industriekauffrau. In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg belegen unsere Studentinnen und Studenten die Studiengänge BWL-Industrie und Maschinenbau. DreBo freut sich sehr, die neuen Talente mit an Bord zu haben und wünscht allen eine ereignisreiche Ausbildungszeit!

Die DreBo Werkzeugfabrik GmbH ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Gesteinsbohrwerkzeugen und Meißeln für den professionellen Anwendungsbereich, welche in Altshausen und Krumbach gefertigt werden. Am Hauptsitz in Altshausen werden hochwertige Bohrwerkzeuge für anspruchsvolle Profi-Anwender, in Großserie und mit den neuesten Fertigungstechnologien, entwickelt und produziert. In Bad Saulgau-Krumbach werden seit 2016 alle Meißel unter einem Dach hergestellt. DreBo beschäftigt weltweit 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung, Versand und Verwaltung.