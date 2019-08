Zwei Personen werden bei Unfall in Altshausen verletzt

Die 81-jährige Fahrerin eines Suzukis wollte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr die Bundesstraße 32 von der Ausfahrt des Friedhofes in Richtung Schönenberg überqueren. Hierbei missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt des 63-jährigen Fahrers eines Volkswagen, der auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Saulgau in Richtung Mendelbeuren fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Suzuki der 81-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Fahrzeugseite gekippt.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrer wurden verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.