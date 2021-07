Zwei Männer prellen Taxifahrer

Zwei junge Männer haben am Samstag in Altshausen einen Taxifahrer um den Beförderungsbetrag geprellt. Weit kamen sie aber nicht.

Am Samstagmorgen etwa gegen 7 Uhr beförderte ein Taxifahrer zwei Fahrgäste im Alter von 19 und 21 Jahren von Biberach nach Altshausen. In der Blönriederstraße in Altshausen angekommen, flüchteten die beiden unvermittelt aus dem Taxi. Der Taxifahrer nahm kurzerhand zu Fuß die Verfolgung der Flüchtenden auf und konnte den 19-jährigen Heranwachsenden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihn und seinen Freund erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.