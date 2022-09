Zwei Einschulungsfeiern „wie in alten Zeiten“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie konnte die Herzog-Philipp-Verbandsschule in Altshausen ihre Schüler wieder regulär einschulen.

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler erlebten am Donnerstag, 15. September einen besonderen Festtag: Die Mitschülerinnen und Mitschüler aus den zweiten Klassen hatten ein Theater vorbereitet und gesungen – das Lächeln der Lehrerinnen war im Masken-freien Gesicht gut zu erkennen, Pfarrer Mayer war wieder zum ökumenischen Gottesdienst erschienen und alle Verwandten konnten die Kinder an ihrem großen Tag begleiten. Im Anschluss an den Festakt in der Turnhalle durften die Kinder zu ihrer ersten Unterrichtsstunde ins Klassenzimmer, wo sie später von ihrer Familie wieder abgeholt wurden.

Auch die neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse haben schon ihre erste Schulwoche hinter sich. Bereits am vergangenen Dienstag wurden sie im Kreis ihrer Familie eingeschult. Nach einer morgendlichen Begrüßung durch die Klassenlehrerin Frau Knöpfler und die beiden Schulleiter ging es bereits mit dem ersten Schultag los. So konnten sich die Kinder mit dem neuen Gebäude, dem neuen Klassenzimmer und der Klassengemeinschaft vertraut machen. Festlich wurde es, als die Schülerinnen und Schüler zum Ende des Vormittags an der Mensa von ihren Eltern in Empfang genommen wurden. Dort fand die Einschulungsfeier mit Reden der Schulleitung und der Klassenlehrerin statt.

Viele strahlende Gesichter zeigten, dass es zwei gelungene Feste waren – allen neu Eingeschulten wünschen wir einen guten Start in ein ebenso gelungenes Schulleben.