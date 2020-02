Zunft klagt Gemeinderat vor dem Narrengericht an

Am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, wird sich dieses Jahr in Altshausen Althergebrachtes und Neues die Hand geben. Die Führung der Narrenzunft stellt zwei Neuerungen vor, die als Ergänzung aber auch Aufwertung und Intensivierung der gelebten Traditionen und des Brauchtums einen wertvollen Beitrag leisten.

Das sind einerseits eine öffentliche Inhaftierung und andererseits das Altshauser Narrengericht – beides am Gompiga um 19.30 Uhr im „Hopfen“. Am Freitag, 14. Februar um 18.30 Uhr wird beim Stellen des Narrenbaums eine öffentliche Aufnahme der Neumitglieder in einem mystischen Szenario stattfinden. Mit viel Musik und närrischem Frohsinn werden dabei den Neuen ihre Masken und Narrenutensilien überreicht.

Die Inhaftierung gilt als eines der Kernthemen der Altshauser Fasnet. Somit lag es den Verantwortlichen nahe, dieses Schauspiel der Allgemeinheit zugänglich zu machen und damit diese Tradition den Narren und der Bevölkerung vorzustellen. So wird es an dieser Fasnet erstmals eine öffentliche Überraschungs-Inhaftierung geben. Alljährlich sind am Gompiga acht Inhaftierungskommandos mit rund 350 Haftbefehlen in der Gemeinde unterwegs. Ein Team übernimmt die Inhaftierung im Gemeindeverwaltungsverband. Das Inhaftierungskommando besteht aus einem Büttel, einem Zunftrat, zwei Hexen, einem Hopfenweible und einem Schindele.

Inhaftiert werden Persönlichkeiten wie Bürgermeister, Chef des Hauses Württemberg, Firmen und auch Privatpersonen, denen man auf närrische Art ein Missgeschick oder ein lustiges Fehlverhalten zur Last legen kann. Dabei gilt aber die Prämisse: „niemandem zum Leid – jedem zur Freud“. Diese Tradition und dieser Spaß erlebten bislang allerdings nur die Inhaftierungskommandos und die Inhaftierten, nicht aber die Narren und die Bevölkerung. Darum gibt es jetzt für alle die öffentliche Inhaftierung.

Zuvor tagt aber erstmals die närrische, hochwohllöbliche Altshauser Gerichtsbarkeit. Es soll aber ganz anders als die landläufig bekannten Narrengerichte sein. Hier werden „Missetäter“ aus der Gemeinde vor Gericht gestellt und erhalten in einer kurzen, aber deftigen Verhandlung eine Verurteilung – oder vielleicht einen Freispruch. Nachdem das Gericht 2020 erstmals tagt, zitiert es den Gemeinderat als Angeklagten zur Verhandlung. Man darf gespannt sein, was die Narren diesem Gremium vorzuwerfen haben. Als Verteidiger fungiert ein Überraschungsanwalt, die hoheitliche Macht innerhalb des Narrengebietes vertritt als Staatsanwalt Zunftmeister Klaus Eisele und der ehrwürdige Richter ist der Zunftrat Alexander König. Es wird die Anklage verlesen, die Räte dürfen sich selbst verteidigen und auch den anwesenden, hochkarätigen Strafverteidiger walten lassen. Auch eine Vernehmung von Zeugen ist möglich. Nach extrem kurzer Beratung wird das unwiderrufliche Urteil gefällt und eine närrische Strafe ausgesprochen.