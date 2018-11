Zuhörer reisen musikalisch durch Afrika

Der Musikverein Altshausen hat bei seinem Jahreskonzert in der Turnhalle der Herzog-Philipp-Verbandsschule traditionell auch verdiente Mitglieder geehrt.

Nachdem die Vizedirigentin Yvonne Zürn im Juni den Taktstock vorübergehend übernahm, stellte sie sich sogleich der großen Herausforderung ab September mit den 53 Musikern ein Programm für das diesjährige Jahreskonzert auf die Beine zu stellen. Dies ist ihr in hervorragender Weise gelungen.

Mit der Eröffnungsouvertüre „Invicta“ von James Swearingen gelang den Musikern ein energiegeladener Einstieg in das Konzert. Unterschiedliche Stilrichtungen wie Barock, Pop und Jazz vereinte Jacob de Haan in dem wunderschönen „Concerto d’Amore“. In „African Symphonie“ bereisten die Zuhörer die Steppen und Savannen Afrikas bevor gemeinsam die Eiger Nordwand bis zum Gipfel musikalisch bestiegen wurde.

Im Anschluss folgten die Ehrungen, welche dieses Jahr vom stellvertretenden Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg und Bezirksvorsitzenden Schussen Horst Dölle vorgenommen wurden. Für zehnjährige Zugehörigkeit im Musikverein Altshausen wurden Heike Halder, Helena Hund, Andrea König, Ellen Sigmund, Elena Zehrer, Daniel Lochmiller, Markus Neubert und Tizian Wacker ausgezeichnet. Daniel Dietrich, Udo Fessler und Roland Zach wurde für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein die Silberne Ehrennadel überreicht. Auch erhielt Sandra Pfaff für ihre Auszeichnung „30 Jahre aktive Mitgliedschaft“ anerkennenden Beifall. Nicht zuletzt wurde die Schriftführerin Petra Fink für zehn Jahre Engagement im Ehrenamt mit der Ehrenmedaille in Bronze und Urkunde ausgezeichnet. Mit dem anschließenden und zugleich passenden Ehrungsmarsch von Carl Teike „In Treue fest“ verabschiedeten sich die Musikern in eine kurze Pause.

Mit „The Lion King“ boten die Musiker unter der Leitung von Yvonne Zürn einen klangvollen Auftakt in den zweiten Teil des Konzertabends. So fand das Medley aus Walt Disneys „König der Löwen“ großen Anklang beim Publikum. Jasmin Hund am Saxophon gelang mit ihrem Solo ein sehr gefühlvoller Einstieg zum Rockklassiker „Don’t stop me now“ von Freddie Mercury. Weiter im Programm folgte „Downtown“ der weltbekannte Ohrwurm-Klassiker von Tony Hatch. Zum großen musikalischen Finale entführte der Musikverein Altshausen die Zuhörer in die Welt der bekanntesten TV Melodien aller Zeiten: „Bugs Bunny and Friends“, so der Titel des quirligen und zugleich mitreißenden Medleys. Egal ob „Dick und Doof“, „Bezaubernde Jeannie“ oder „Paulchen Panther“, hier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Musiker unter der Leitung von Vizedirigentin Yvonne Zürn bedankten sich beim Publikum für den anerkennenden und langanhaltenden Applaus und verabschiedeten sich musikalisch mit den Zugaben „Salemonia“ und „Ade zur guten Nacht“.