Young voices laden zum Adventskonzert in die Schlosskirche St. Michael

Nur wenige Wochen nach dem viel beachteten Herbstkonzert sind die Chormitglieder der Young voices schon wieder in den Startlöchern für einen weiteren Auftritt. Alle Freunde des gepflegten Chorgesangs dürfen sich auf das Adventskonzert am 3. Adventssonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr (Einlass ab 16.15 Uhr) in der barocken Schlosskirche Altshausen freuen.

Chorleiterin Simone Dangel hat für diese vorweihnachtliche kirchenmusikalischen Stunde ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm zusammengestellt. Mit einem festlichen Introitus der Orgel und Trompetenklängen wird das Konzert eingeleitet, das dann zur adventlichen Kantate „Bahnt für den Herrn einen Weg“ überleitet. Von Mendelssohn Bartholdy mit „Wieder naht der heil’ge Stern“ und „Sind die Lichter angezündet“, eines der bekanntesten Weihnachtslieder der DDR, bis zum „10.000 Reason“, dem Gospel des englisch/ schwedischen Songwriter-Duos Matt Redmann und Jonas Myrin reicht die musikalische Bandbreite dieses Konzertes.

Natürlich nicht fehlen darf der viel gecoverte „Kleine Trommelmann“ von Bing Crosby und das traditionelle englische Weihnachtslied „We wish you“. Neben dem vokalen Hörgenuss sorgen Gerlinde Rief-Siegle an Orgel und Klavier, Yvonne Zürn, Flöte, Justin Büg, Percussion und Ernst Rimmele, Trompete für die begleitenden instrumentalen Klänge. Die Besucher dürfen sich wieder auf eine Gemüt und Sinn anregende adventliche Stunde freuen, die in die vierte Adventswoche einführt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.