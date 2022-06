Wolfgang Jagst bezwingt den Weltmeister

Bei den deutschen Tischtennismeisterschaften der Senioren in Völklingen hat sich Wolfgang Jagst von den TTF Altshausen überraschend den Titel in der Altersklasse 65 gesichert. Im Finale schlug er im laut Mitteilung „wohl besten Spiel seiner Karriere“ den aktuellen Weltmeister Manfred Nieswand mit 3:1.

Silber im Mixed

In der Vorrunde, die in Vierergruppen gespielt wurde, war Wolfgang Jagst der stärkste Spieler. Gegen Berthold Ehrhard aus der Pfalz musste der Altshausener nach einem 1:2-Rückstand aufdrehen, um noch mit 11:3 und 11:5 zu gewinnen. In der K.o.-Runde bezwang Jagst zunächst Michael Wehrle mit 3:0 sowie Steffen Engel mit 3:1. Im Halbfinale ging Kay Seyffert mit 2:1 in Führung, doch Jagst kam zurück und siegte auch hier mit 3:2. Im Finale wartete Weltmeister Manfred Nieswand, mit dem es Jagst schon im Finale der deutschen Mannschaftsmeisterschaften zu tun hatte. Der Altshausener siegte mit 3:1. Im Mixed gab es noch Silber mit Hannelore Stowasser.