Wirtshäuser servieren ein Räubermahl

200 Jahre Schwarzer Vere inspiriert die Theatergruppe Riedhausen zu einem großartigen Freilichtspiel. Im Ried gibt es ein neues Geo-Caching zum Thema und die Gastronomie der Projektpartner Ostrach, Riedhausen und Königseggwald bietet mit dem Räubermahl ein neues Format an, das heimatliche Geschichte und dazu passende Räubergeschichten mit Unterhaltung und Kulinarik verbindet. Das offene Räubermahl im Rundhaus Riedhausen findet am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr statt.

Zum Saisonbeginn wurde auch Gastronomin Andrea Seßler mit ihrem Wirtshaus-Türschild mit dem Logo „Dreiländereck in Räuberhand“ ausgestattet. Sie nimmt somit an einer kulturtouristischen Aktion teil, die nicht nur Leben und Sterben des Schwarzen Vere zum Inhalt hat, sondern mit neuen Erlebnis-Angeboten in den Bereichen Heimatgeschichte, Kulinarik und Outdoor aufwartet. „Das Besondere an unserem Konzept ist, dass es in allen Gaststätten ein Erlebnis ist, aber gleichzeitig jedes Mal individuell abgestimmt wird, was Örtlichkeit und Küche angeht“, erklärt Michael Skuppin, der die Moderation des Abends übernimmt.

Für das Räubermahl im Riedhauser Rundhaus steht die Speisenfolge bereits fest. Nach einem Auftakt aus Fischmousse mit wilden Kräutern wird mit dem Hauptgang Ragout vom Reh mit bunten Beeren und grünen Knöpfle und mit den besten Stücken von der Spansau aufgewartet, dazu wird eine kräftige Biersauce mit Kraut und Schwarzbrot gereicht. Den Abschluss bildet eine Kombination aus Gewürzeis mit Fruchtsauce und Nonnenfürzle, die den neuzeitlichen Geschmack mit dem herausfordert, was an barocken Tafeln Gang und gäbe war: bunt musste es sein und Gegensätze wie würzig und süß, herb und mild feierten fröhliche Urständ. Mit alten Räuberliedern und mit neuen Geschichten aus der Zeit des Schwarzen Vere begleitet Michael Skuppin durch den Abend.

Es sind zunächst acht Betriebe aus den Projektgemeinden, die bei der Gastronomie-Aktion zu „Dreiländereck in Räuberhand“ mitmachen: Landhotel Gasthof Hirsch, Schmids Auszeit und Steakhaus Polenta in Ostrach sowie Landgasthof Schwanen in Unterweiler, Landhotel Alte Mühle in Waldbeuren, Dorfschänke Burgweiler, Rundhaus Riedhausen und Goldener Löwen in Königseggwald. Weitere Wirtshäuser aus den Nachbargemeinden am Ried und darüber hinaus können sich jederzeit anschließen.

Das Projekt „Räuber in Oberschwaben“ erhält Unterstützung durch Fördergelder der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg aus dem Förderprogramm Leader im Aktionsgebiet der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben.