Wilfried Michel für 30-jähriges Betriebsjubiläum geehrt

Im Zuge der Weihnachtsfeier konnte die Firma Andreas Stützle die Treue von Wilfried Michel zum Schreinereibetrieb ehren. Mit 30 Jahren Betriebszugehörigkeit als Geselle ist seine Erfahrung und sein angeeignetes Fachwissen von großer Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung. Der freundliche und faire Umgang mit den Kunden und Arbeitskollegen werde allseits sehr geschätzt. In gebührendem Rahmen konnte die Urkunde der Handwerkskammer und ein entsprechendes Geschenk übergeben werden, so die Mitteilung weiter.