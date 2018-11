Weihnachtsmarkt in Königseggwald zieht aufs Brauereigelände um

Als kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt hat sich der Markt in Königseggwald einen Namen gemacht. Statt auf dem Gelände von Anton Michel Brennstoffe findet er aber in der Tenne der Walder-Brauerei statt.

„Im Oktober hat uns der Betrieb Michel informiert, dass er den Weihnachtsmarkt nicht mehr macht. Wir wollten aber die Tradition fortführen und haben daher bei der Brauerei angefragt“, sagt Bürgermeister Roland Fuchs. Bei der Suche nach Ausstellern habe die Firma Anton Michel Brennstoffe unterstützt, sodass auch in diesem Jahr wieder 20 Aussteller kommen. Angeboten werden unter anderem Lebensmittel aus der Region, Schafprodukte, Kunsthandwerk und Handarbeiten.

Los geht der Weihnachtsmarkt in der Tenne um 16 Uhr. Wie bei Familie Michel wird es auch im Außenbereich an der Tenne ein Tiergehege und eine Feuerstelle geben. Die Vereine übernehmen vor allem die Verköstigung und bewirten mit Klassikern wie Waffeln, Wurst und Glühwein. Der Fanfarenzug und eine Tanzgruppe treten auf. „Es ist ein kleiner und persönlicher Markt. Das soll auch so bleiben. Wir legen Wert darauf, dass die Beteiligten einen regionalen Bezug haben“, sagt Fuchs. Wie zuvor sollen auch wieder für einen guten Zweck Spenden gesammelt werden. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Flutopfer in Indien. „Das ist die Heimat von unserem Pfarrvikar Jeeson Kanjirathingal und er wird das Geld beim nächsten Heimatbesuch persönlich überbringen“, berichtet der Bürgermeister. So sei auch gewährleistet, dass die Spenden direkt bei den Notleidenden ankommen.

Künftig bei der Kirche

Langfristig möchte Fuchs den Weihnachtsmarkt an den Platz um die Kirche umsiedeln. „Das haben wir in diesem Jahr in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Aber der Gedanke ist noch nicht verworfen, denn das Ambiente dort ist natürlich besonders passend“, sagt der Bürgermeister Roland Fuchs.