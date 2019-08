Wassermeister Franz Burger verabschiedet

Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 31. Juli hat Bürgermeister Roland Haug den langjährigen Wassermeister Franz Burger nach 36 Dienstjahren in der Gemeinde Ebersbach-Musbach verabschiedet. Alt-Bürgermeister Max Konrad habe ihn eingestellt, fortan habe er seinen Dienst fleißig und geschickt verrichtet und dabei nie die Geselligkeit und Freude verloren.

Über das wachsende Aufgabenfeld der Wasserversorgung Ebersbach zu einem fortschrittlichen Wasserversorgungsunternehmen wurden viele Gelder sinnvoll in die Hand genommen. Franz Burger habe seine Nebentätigkeit wie ein Hauptberuf ausgeübt. Unter der Nachfolgerschaft von Burger bleiben seine Dienste auch zukünftig beratend erhalten. Darauf freue man sich in der Gemeinde, fügte Bürgermeister Haug abschließend an.