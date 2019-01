Waldarbeiten lösen Stromausfall im Raum Altshausen aus

Am Dienstagvormittag ist um 9.39 Uhr in Altshausen und Teilen von Boms der Strom ausgefallen. Als Ursache stellten sich Waldarbeiten zwischen Glochen und dem zur Stadt Bad Saulgau gehörenden Luditsweiler heraus. Darüber informiert das Unternehmen Netze BW in einer Pressemitteilung.

Offenbar waren bei den Arbeiten Äste mit der nahen 20 000-Volt-Freileitung der Netze BW in Berührung gekommen und hatten einen Kurzschluss ausgelöst, was die Waldarbeitern nicht bemerkt hatten. Dennoch gelang es der zufällig in der Nähe tätigen Bereitschaft, in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg den Schadensort innerhalb einer Viertelstunde ausfindig zu machen. Zehn Minuten später waren nach Schaltmaßnahmen die meisten Haushalte und Betriebe wieder versorgt. Nachdem die Leitungskontrolle keine Schäden ergab, konnten auch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Anschlüsse um 10.34 Uhr wieder ans Netz gehen.

Das 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz ist in Form offener Ringe aufgebaut, so dass sich im Störungsfall gestörte Abschnitte herausschalten lassen. Durch weitere Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur lassen sich betroffene Ortsnetzstationen von anderen Stellen versorgen, noch bevor eine Reparatur beginnt. Die sollte im Anschluss jedoch möglichst rasch erfolgen, damit die Vorteile dieser offenen Ringe erhalten bleiben.