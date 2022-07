Wahl in Hoßkirch: Das sagen die Kandidaten

Am Sonntag, 31. Juli, haben die Hoßkircher die Wahl: Soll Amtsinhaber Roland Haug Bürgermeister bleiben oder soll Stefanie Schneider-Eheim ihn ablösen? Das Ergebnis wird am Abend gegen 19 Uhr am Rathaus verkündet. Damit sich die Wahlberechtigten noch ein Bild von den Bewerbern machen können, hat SZ-Redakteurin Julia Freyda beiden fünf Fragen gestellt.

Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt wird durch das neue Kieswerk noch weiter zunehmen. Welche Entlastungen wollen Sie angehen?

Roland Haug: Im Jahr 2015 waren es noch 4763 und in 2018 dann schon 5150 Fahrzeuge, die pro Tag durch Hoßkirch fuhren. Bis zum Jahr 2034 werden über 6500 prognostiziert, allerdings ist da der Schwerlastverkehr wegen der Kiesabbauerweiterung noch nicht miteingerechnet. Das bedeutet für unsere Bürgerinnen und Bürger schon jetzt enormen Lärm und Belastung. Sehr wohl ist das Problem erkannt. Ein Liebstes wäre mir die Ortsumfahrung Hoßkirch L286. Für ein Tempolimit wurden unter anderem schalltechnische Untersuchungen erstellt und für die fachbehördlichen Beurteilungen auf den Weg gebracht.

Stefanie Schneider-Eheim: Aufnahme der Gespräche für die Freihaltetrasse (Ortsumgehung), feste Blitzanlage, Schikanen am Ortseingang beziehungsweise -ausgang, Flüsterasphalt, solarbetriebene Smileyanlage, bepflanzbare Gabionen (-sitzbank) als Versatz in 30er-Zonen. Entschleunigung!

Im Neubaugebiet entstehen 23 neue Bauplätze, was einen Bevölkerungszuwachs bedeutet. Sind in dem Zusammenhang weitere Maßnahmen geplant, um dem gerecht zu werden?

Haug: Strukturell haben wir keinen weiteren Handlungsbedarf. Es gibt Freizeitmöglichkeiten, Seebad, Spiel- und Aufenthaltsplätze und hoffentlich bald die Wiedereröffnung des Dorfladens. Die Wasserversorgung wird optimiert und die Abwasserbeseitigung ist geregelt. Auf der Grundlage des aktualisierten Kindergartenbedarfsplans beschäftigen wir uns mit der Kindertagesstätte und einen möglichen An-, Um- oder Neubau. Hier gilt: Ein Projekt ist immer nur so gut wie die Größe, in die man es hineindenkt. Die Bauplätze selber werden im Übrigen nicht alle auf einmal vergeben.

Schneider-Eheim: Auslagerung der Verwaltung in „tiny house“, mehr Platz im Kinderhaus für Krabbelgruppe, Kita und Jugendclub, Verwandlung Rathausparkplatz in Spielplatz. Ein Treffpunkt für Jung und Alt!

Soll Hoßkirch weiter wachsen?

Haug: Die Wohnbevölkerungszahlen von Hoßkirch haben sich in den vergangen 20 Jahren nicht oder kaum verändert und sind – trotz schon bisheriger Baugebiete – immer kontinuierlich in der Entwicklung geblieben. Wenn es nach mir geht, soll das so bleiben. Mein Ziel für Hoßkirch liegt darin, dass wir diese schmucke und liebenswerte Gemeinde in ihrer Wohn- und Lebensqualität bewahren und weiter zu einem Ort entwickeln, in dem die Menschen gerne gut leben und arbeiten können. Berücksichtigung finden hierbei innovative Lösungen für eine intakte Umwelt und ein gesundes Klima.

Schneider-Eheim: Ja, vor allem miteinander und zusammen.

Was sind Ihre drei besten Eigenschaften?

Haug: Die Charaktereigenschaften stimmen weitestgehend mit meinem Sternzeichen überein. Ich bin ein an Silvester geborener Steinbock, der im Tun sehr produktiv ist und großes Durchhaltevermögen besitzt, dadurch konnte ich einiges in Hoßkirch umsetzen. Zweitens besitze ich das Pflichtgefühl, dessen ich mir bei der Vielzahl an Aufgaben bewusst bin. Drittens bin ich sehr heimatverbunden, weshalb mir beispielsweise die Traditionspflege am Herzen liegt.

Schneider-Eheim: Ehrlicher, direkter, authentischer, bodenständiger Menschen- und Tierfreund.

Was sind die drei schlechtesten?

Haug: Erstens die Ungeduld, auch die lässt sich bei einem Steinbock nicht verbergen, wenngleich sie in manchen Situationen sogar positiv sein kann. Zweitens die von mir auf Papier und Karten per Hand geschriebene Post – das hat mit Schönschrift absolut nichts zu tun, weshalb die Empfänger schon mal rätseln und entziffern müssen. Und drittens, ja, das ist das zu spät abendliche oder gar nächtliche Zugreifen und Hamstern aus dem Kühlschrank.

Schneider-Eheim: Ungeduldiger, dickköpfiger Schokoholic mit schlechtem Namensgedächtnis (dafür Gesichter umso mehr).