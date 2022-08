Nach einer zweijährigen Pause veranstaltete die Martinsgemeinde das Vorseefest in Antons Stadl. Den Anfang des zweitätigen Festes bestritten Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp am Samstagabend vor begeistertem Publikum mit ihrem Programm „Denn Sie wissen (noch) nicht was Sie tun“. Den Sonntag eröffneten Sepp Roth und seine Oberland Blasmusikanten mit Klängen zum traditionellen Frühschoppen. Der Höhepunkt war dann die Vorseerenade mit dem Vorseer Theäterle in Begleitung des Musikers Earl. Drei aus der Feder von Thomas Beck stammende Stücke wurden von den Vorseer Schauspieler im vollbesetzen Stadl und Zelt aufgeführt.