Vor dem Umzug spielt ein Gesamtchor auf

Vom 28. Juni bis 1. Juli steigt in Altshausen wieder das Kinderfest. Dieses Mal werden auch 70 Jahre Kinderfest mitgefeiert, und zwar mit einem Gesamtchor aller Musikkapellen vor dem Festumzug.

Bereits im Vorfeld des Kinderfests informiert eine Ausstellung in der Alten Post über 70 Jahre Kinderfest; nach dem Zweiten Weltkrieg fand das Fest 1949 erstmals wieder statt. Am Sonntag, 30. Juni, wird es deshalb vor dem Festumzug um 12.45 Uhr einen Festakt und einen Gesamtchor aller teilnehmenden Musikkapellen vor dem Seminar geben. Ein Ehrengast, der noch nicht feststeht, wird ein Grußwort sprechen.

Ansonsten wird das Kinderfest weitgehend im gewohnten Rahmen gefeiert. Auch um die Helfer nicht zu überfordern: „Weil das letzte Kinderfest vor zwei Jahren doch eine große Anstrengung war“, sagt Thomas Strobel, Inhaber einer Eventagentur, der ehrenamtlich zusammen mit Hauptamtsleiter Dieter Heske den Kinderfest-Ausschuss leitet. Vor zwei Jahren fiel das Kinderfest mit dem Landestreffen der historischen Garden und Wehren zusammen, mit einem entsprechend großen Aufwand für die Helfer.

Dass dieses Mal 70. Geburtstag gefeiert wird, liegt auch am zweijährigen Turnus des Kinderfests, wie Dieter Heske erläutert: 75 Jahre Kinderfest könne man beispielsweise nicht feiern, weil im 75. Jahr ja kein Kinderfest stattfinde. Los geht es am Freitag, 28. Juni, in der Mensa der Leopoldschule, Kinder und Jugendliche spielen ab 17 Uhr Theater und musizieren. Um 18 Uhr wird dann „angetrommelt“, um 18.30 Uhr sticht Bürgermeister Patrick Bauser das Fass im Festzelt an. Ab 20 Uhr steigt dann das „Festival der Blasmusik“ mit dem Musikverein Wolpertswende und den Burgspatzen aus Fronhofen.

Oberdorf gegen Unterdorf

Am Samstag, 29. Juni, trommeln ab 12 Uhr wieder die Kinderfest-Trommler, von 14 bis 17 Uhr kann man die Kinderfest-Ausstellung in der Alten Post anschauen. Ab 16 Uhr wird dann der „Räuberkönig“ beim Räuberschießen für Jedermann im Festzelt ermittelt. Um 17 Uhr wird das traditionelle Fußballspiel Oberdorf gegen Unterdorf angepfiffen. „Wir haben mittlerweile auch Frauen dabei, die mitspielen“, sagt Thomas Strobel. Das Spiel sei immer eine Riesen-Gaudi. Abends heizen dann die „Dirndlknacker“ auf einer Dirndl- und Lederhosenparty im Festzelt ein. „Das ist der einzige Abend, bei dem wir Eintritt verlangen“, sagt Strobel. Der Eintritt beträgt acht Euro, Festabzeichen-Besitzer zahlen sechs Euro.

Am Sonntag, 30. Juni, wird ab 6 Uhr wieder „angetrommelt“, dazu geben Mitglieder der Schützengilde Böllerschüsse ab. Ab 9 Uhr wird ein ökumenischer Familiengottesdienst im Festzelt gefeiert, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Ebenweiler. Um 11 Uhr werden die Ehrengäste im katholischen Gemeindehaus empfangen. Von 10 bis 13 Uhr kann die Ausstellung in der Alten Post besichtigt werden. Nach Festakt und Gesamtchor aller Musikkapellen um 12.45 Uhr beginnt um 13.30 Uhr der große Festzug. 80 Gruppen sind für den Umzug vorgesehen, darunter alle Kindergärten und Schulen des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen. Auch Pferdegespanne werden dabei sein. Seitenstraßen entlang des Umzugswegs sollen für sie freigehalten werden, damit die Kutscher und die Pferde im Notfall ausweichen können.

Um 14.30 Uhr findet ein Ehrengastempfang im Fahrerlager statt, ab 15 Uhr Geschicklichkeitsspiele für Kinder auf dem Sportplatz. Ab 15.30 Uhr ist wieder Räuberschießen, ab 18.30 Uhr Unterhaltung im Festzelt mit der „Krainer Freiheit“. Beim Kinderfestbändel-Gewinnspiel ist die „Schwäbische Zeitung“ beteiligt. Die Sachpreise werden ab 19.30 Uhr verlost. „Da wird es interessante Preise geben“, so Strobel. Es lohne sich, ab 19.30 Uhr im Festzelt zu sein. Nur Anwesende könnten die Preise auch bekommen. Zu gewinnen gibt es etwa einen Zeppelin-Flug.

Am Montag, 1. Juli, finden Mannschaftsspiele für Schüler statt, ebenso ein Räuberschießen für die Schüler. Der Zauberer Mirakuli tritt im Pausenhof auf, um 10 und 11 Uhr sind wieder die Luftballonstarts auf dem Marktplatz. Ab 13.30 Uhr gibt es ein Räuberschießen für Kleinmannschaften, nachmittags tritt der Zauberer dann im Festzelt auf. Auf den Sportplätzen gibt es ab 15 Uhr eine Spielstraße. Musikalisch unterhalten die Kreisverbandsseniorenorchester Sigmaringen und Ravensburg. Um 19 Uhr steigt dann das Latschefest mit der Musikkapelle Altshausen, bevor um 20.30 Uhr mit den Siegerehrungen für das Räuberschießen das Kinderfest endet.