Von der Hochschule ins Bürgermeisteramt

Mit 25 Jahren ist Yvonne Heine die jüngste Bewerberin im Kandidatenfeld für die Bürgermeisterwahl in Riedhausen am 10. Oktober. Dafür bringt sie aber bereits Erfahrung aus der Verwaltungsarbeit mit und will vor Amtsantritt auch noch ihr Studium in Kehl für den gehobenen Verwaltungsdienst abschließen.

Nach dem Abitur 2014 in Wilhelmsdorf hat die Ostracherin die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse Sigmaringen absolviert und dort anschließend erste Berufserfahrungen gesammelt. Da sie sich die Arbeit in der Bank aber nicht auf Dauer vorstellen konnte, wollte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Pfullendorf anhängen. Dort gab ihr die Personalchefin einen entscheidenden Rat: Sich stattdessen lieber direkt für ein Studium des gehobenen Verwaltungsdienstes zu bewerben. „Als im Grundlagenstudium das erste Mal Kommunalrecht dran war, hatte ich sofort den Wunsch, mal Bürgermeisterin zu werden“, sagt Heine.

Mit der Bewerbung für ein Amt wollte sie eigentlich noch ein paar Jahre warten und erst mehr Berufserfahrung sammeln. Aber als die Stelle für Riedhausen ausgeschrieben wurde, war ihr klar, dass Zeitpunkt und vor allem Gemeinde ideal sind. „Schon zu Schulzeiten hatte ich einen Bezug zu Riedhausen, kenne die Gemeinde beruflich durch die Arbeit beim Verwaltungsverband Altshausen und finde sie eine ideale Größe für mich als junge Bürgermeisterin“, listet die 25-Jährige auf.

Für ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl muss Heine die gelernte Theorie an verschiedenen Stationen mit der Praxis ergänzen. So sammelte sie bereits Erfahrungen in den Verwaltungen in Pfullendorf, Bad Waldsee und Altshausen, aber auch im Personalmanagement der Hamburger Hochbahn AG. Derzeit ist sie im Vertiefungsstudium und muss im Dezember ihre Abschlussprüfungen schreiben. „Damit wäre ich dann passend zu einem Amtsantritt fertig. Parallel könnte ich mir das Amt und das Studium nicht vorstellen. Aber ich weiß zumindest sehr genau, auf was ich mich einlasse und habe großen Respekt vor dem Amt“, sagt Heine. Dass mit der Arbeit als Bürgermeisterin auch ein Verzicht auf Freizeit verbunden ist, schreckt die 25-Jährige nicht ab.

Ihren Wohnsitz würde sie auch im Fall eines Wahlsiegs vorerst in Ostrach behalten. Einerseits sei Riedhausen nicht weit, andererseits ist sie derzeit ledig und würde eine Entscheidung etwa für ein Eigenheim mit Partner treffen wollen. „Ich kann mir Riedhausen natürlich grundsätzlich als Wohnort vorstellen, aber will keinen Umzug versprechen“, sagt Heine.

Für ihren Wahlkampf hat sie einen Flyer erstellt, informiert über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram, sucht aber auch das persönliche Gespräch. „Ich treffe mich mit Gemeinderäten, Vereinsvorsitzenden und mache Haustürbesuche. So lerne ich die Menschen kennen, erfahre aber auch was sie bewegt“, sagt Heine.

Als mögliche Nachfolgerin von Ekkehard Stettner sind ihr der weitere Breitbandausbau und eine bessere Mobilfunknetzabdeckung wichtig. Aber auch die weitere Entwicklung der Ortsmitte und die Nahversorgung hat sie unter anderem als Schwerpunkte für ihre Arbeit definiert.