Von der Eiger Nordwand bis zu Paulchen Panther

Die musikalische Saison fabelhaft gemeistert, in der Vorbereitung auf das Jahreskonzert höchste Einsatzbereitschaft und mustergültigen Zusammenhalt bewiesen: Der Musikverein Altshausen unter der Leitung von Vize-Dirigentin Yvonne Zürn ist nach zahlreichen Register- und Gesamtproben für das bevorstehende Jahreskonzert am Samstag, 17. November, um 20 Uhr in der Turnhalle der Herzog-Philipp-Verbandsschule Altshausen bestens aufgestellt.

Musikalische Leitung, Vorstandschaft und alle aktiven Musiker freuen sich auf Darbietungen und eine Programmauswahl, die die Herzen der Freunde aller Facetten der Blasmusik höher schlagen lässt. Bereits die dramatische Ouvertüre „Invicta“ von James Swearingen als Eröffnungsstück deutet auf einen geradezu vor Energie überschäumenden Konzertabend hin. Unterschiedliche Stilrichtungen und Epochen der Musikgeschichte sind im „Concerto d’Amore“ aus der Feder von Jacob de Haan verpackt – Barock, Pop und Jazz.

Afrika ist geographisch sehr weit weg, blasmusikalisch am kommenden Samstag aber in der Turnhalle in Altshausen präsent. Vize-Dirigentin Yvonne Zürn und ihre Protagonisten zaubern mit der heiteren und lebendigen Komposition „African Symphonie“ traditionelle und zeitgenössische Melodien dieser etwas anderen Welt auf dem Schwarzen Kontinent auf die Bühne, gefolgt von „Eiger“, einer dramatische Geschichte, als ein neunjähriger Junge seinen Vater beim Versuch verloren hat, die Eiger Nordwand zu besteigen und 1200 Meter in die Tiefe stürzte, in Bergsteigerkreisen gerne als der tückischste Berg in Europa bezeichnet, brillant instrumentiert, überwältigend und atemberaubend.

„Der Name ist Programm“ – oft zitiert, aber selten so passend wie kurz vor der Pause beim Jahreskonzert des Musikvereins Altshausen: Die für viele Jahre Blasmusik und Zugehörigkeit zum Verein Geehrten – und auch die hoffentlich vielen Zuhörer im Saal – dürfen sich auf einen zünftigen Marsch freuen, auf „In Treue Fest“ von Carl Teike.

Mit „The Lion King“ eröffnen Musiker und Vize-Dirigentin einen zweiten Teil mit einem Medley aus Walt Disney’s „Der König der Löwen“, dem absoluten Dauerbrenner schlechthin in der Gunst des Publikums, mit Filmmusik aus der Feder von keinem Geringeren als Elton John. Und weiter absolute Weltstars in Sachen Musik haben beim Musikverein Altshausen und Yvonne Zürn am Dirigentenpult ihren Platz gefunden mit dem Titel „Don’t stop me now“ der britischen Rockband Queen, Text und Musik aus der Feder des Sängers Freddie Mercury.

Eine weitere Runde Rock und Pop wird eingeläutet mit „Downtown“ von Tony Hatch, ein echter Welthit und absoluter Ohrwurm, schon in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Grammy für den besten Rock und Roll Song ausgezeichnet und seither von unzähligen namhaften Künstlern gecovert. Das Finale beim Jahreskonzert des Musikvereins Altshausen setzt der ohnehin schon ausgewogenen und abwechslungsreichen Programmfolge die berühmte Krone auf mit „Bugs Bunny and Friends“. Dieses quirlige und mitreißende Medley enthält einige der bekanntesten TV-Melodien aller Zeiten. Ob Kindersendung, Zeichentrick oder Komödie – die Zuhörer werden entführt in die Welt von Bugs Bunny und seinen Freunden, unter anderem mit der Bezaubernden Jeannie, mit Tom und Jerry, Dick und Doof und Paulchen Panther.