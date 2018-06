Volksbankmitarbeiter unterstützen Schüler

Seit vielen Jahren beteiligt sich die Belegschaft der Volksbank Altshausen mit einem Stand am Christkindlesmarkt des örtlichen Gewerbevereins. Den Erlös geht jedes Jahr an einen gemeinnützigen Zweck. Dieses Mal geht der Ertrag, der aus dem Verkauf von „Brätspätzlesuppe“, „Kaffee“ und „Tante Jensens Wintertraum mit Pfiff“ stammt, an das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Altshausen – ehemals Förderschule.

Im Namen ihrer Kollegen überreichten Brigitte Fischer und Alexander Jelly dieser Tage den Spendenscheck, den die Schulleiter Roland Meer und Erwin Treuer, unterstützt von ihren Schützlingen, mit großer Freude entgegennahmen. Mit diesem Geld ist es möglich, den Kindern und Jugendlichen erweiterten Musikunterricht anzubieten. Diese Musik-AG wird von Konrektor Erwin Treuer sowie der ehrenamtlichen Musikbegleiterin Irmgard Loderer (am Akkordeon) als fester Bestandteil ins Schulleben integriert. Die Schüler freuen sich über diese willkommene Ergänzung des Schulalltags und sind mit Freude am Singen und Musizieren dabei.