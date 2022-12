„Visio’s Spitzenflitzer“ besiegen Titelverteidiger „Flamongos“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ende des Turniers war es ein Finale der erfolgreichsten Dorfcup-Sieger. Der fünfmalige Turniersieger Visio’s Spitzenflitzer besiegte den dreimaligen Turniersieger Flamongos deutlich mit 4:1. Am Ende war es ein Sieg von Ballbesitz und -kontrolle über den Tempo-Fussball.

Zum 23. Mal hat der Fußballverein Altshausen den Dorfcup in der Sporthalle in Altshausen ausgetragen. Wie schon vor der Corona-bedingten Pause gingen erneut 14 Firmen-, Vereins-, und Hobbymannschaften an den Start, um den Dorfcupsieger 2022 zu ermitteln. Alle beteiligten Mannschaften gingen mit viel Ehrgeiz zur Sache und zeigten den zahlreichen Zuschauern spannenden, schnellen und sehr fairen Hallenfußball.

Platzierungen der Vorrunde: (die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde): Gruppe A: 1. „Kaptain Balu und seine Crew“, 2. „Willy’s Buaba“, 3. „Hangover69“; Gruppe B: 1. „Flamongos“, 2. „Vanilla Thunder“, 3. „361 Sonderbande“ ; Gruppe C: 1. „Visio’s Spitzenflitzer“ (ehemals Corotex), 2. „von links nach rechts“, 3. „Ajax Dauerstramm“, 4. „Higgi-Higgi“; Gruppe D: 1. „Hoppla“, 2. „Los Cojones“, 3. „Dreiboide“, 4. „DreBo-United“.

In der Zwischenrunde wurde das Teilnehmerfeld durch den KO-Modus weiter selektiert. „Vanilla Thunder“ gewann gegen „Kaptain Balu und seine Crew“ mit 1:0 und sicherten sich den ersten Halbfinalplatz. Der spätere Finalist „Flamongos“ setzte sich gegen „Willy’s Buaba“ mit 2:0 durch. Wenig Mühe hatte der spätere Turniersieger „Visio’s Spitzenflitzer“ und besiegte „Los Cojones“ deutlich mit 4:0. Zwischen „Hoppla“ und „von links nach rechts“ war es ganz knapp. Am Ende war „von links nach rechts“ im 9-Meter-Schiessen treffsicherer und gewann mit 11:10.

Im ersten Halbfinale hatten die „Visio’s Spitzenflitzer“ gegen „Vanilla Thunder“ die besseren Nerven und behielten mit 1:0 die Oberhand. Das zweite Halbfinale gewann „Flamongos“ gegen „von links nach rechts“ am Ende knapp mit 3:2.

Im Finale erwischten die „Visio’s Spitzenflitzer“ den besseren Start und der Teamkapitän Hubert Arnold brachte sein Team nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung. Den „Flamongos“ gelang jedoch durch Martin Funk der Ausgleich. Marvin Igel und Niklas Schnell sicherten dann mit zwei Toren den Sieg von „Visio’s Spitzenflitzer“. Das 4:1 resultierte dann aus einem Eigentor der „Flamongos“ kurz vor Schluss.