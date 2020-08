Vielfältiges Programm im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf

Zu einem Veranstaltungsprogramm für Erwachsene und Kinder lädt das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried laut Pressemitteilung in diesem Sommer ein. Eine Übersicht.

Vogelführungen im Ried

Das Pfrunger-Burgweiler Ried bietet Beobachtungsmöglichkeiten der heimischen Vogelwelt. Führungen mit dem Vogelkundler Jeremy Barker im Pfrunger-Burgweiler Ried gibt es am Sonntag, 9. August, um 7 Uhr „Vögel in Wasser, Wald und Weide“, Treffpunkt: Riedparkplatz an der Ostrach bei Riedhausen und am Sonntag, 20. September, um 8 Uhr „Zugvögel – Vogelzug“, Treffpunkt ist ebenfalls am Riedparkplatz. Aus hygienischen Gründen ist – soweit vorhanden – ein eigenes Fernglas oder Spektiv mitzubringen.

Faszination Moor – Moorführungen für Feriengäste und Einheimische

Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bietet geführte Wanderungen durch die „wilde Moorlandschaft“ Pfrunger-Burgweiler Ried an. Eine Vielzahl von Tieren und moortypischen Pflanzen profitiert von den Maßnahmen der Renaturierung, und auf ausgedehnten Wanderwegen, Beobachtungsplattformen und dem Bannwaldturm gibt es faszinierende Ein- und Ausblicke in die Moorlandschaft. Die Führungen finden statt am Mittwoch, 12. August, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Ulzhausen (Moorführerin: Marianne Tichy); Dienstag, 18. August, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf (Lisann Gießler); Dienstag, 25. August, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Alte Mühle, Infotafel Unterer Parkplatz (Moorführerin: Lisann Gießler); Mittwoch, 2. September, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Ulzhausen (Moorführerin: Marianne Tichy); Dienstag, 8. September, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf (Moorführerin: Marianne Tichy). Die Kosten belaufen sich auf sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder ab sieben Jahren.

„Outdoor-Cooking – Essen zubereiten in der freien Natur“ für Kinder

Wie Kinder ab acht Jahren unter freiem Himmel ganz einfach Speisen zubereiten und mehr, zeigt Margret Merz-Puschmann am Mittwoch, 2. September, von 10 bis 16 Uhr. Dann findet das „Outdoor-Cooking“ für Kinder ab acht Jahren statt, Kostenpunkt zehn Euro. Auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

„Geschichten und Märchen vom Moor“

Eine märchenhafte Abendwanderung im Ried für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren findet am Freitag, 7. August, von 18.30 bis 21 Uhr mit Elvira Mießner statt. Der Treffpunkt ist am Parkplatz Riedhof (bei der Riedwirtschaft), Riedhof 5 in Wilhelmsdorf-Pfrungen. Die Kosten betragen zehn Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

„Von Buschen, Dosten und Frauendreißiger – Kräuterbräuche im Spätsommer“

Das Binden von „Wildkräuter-Buschen“ Mitte August geht auf eine Tradition zurück. Ganz bestimmte Pflanzen werden zu einem Strauß gebunden und in der Wohnung zum Trocknen aufgehängt. Am Samstag, 8. August, von 14 bis 17 Uhr lädt das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf zu einem Kräuter-Workshop mit der Natur-Botschafterin Christina Benz ein. Die Teilnahme an diesem Workshop kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

„LandArt – Kreativ in der Natur“

Bei LandArt am Dienstag, 18. August, von 14 bis 17 Uhr können Kinder ab acht Jahren mit Daniela Igel Kunstwerke in und mit der Natur gestalten. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Foto-Frühwanderung für Erwachsene mit Rolf Müller

Hobby-Fotografen können sich am Mittwoch, 26. August, von 6.30 bis 12 Uhr bei einer Foto-Frühwanderung mit Moorführer Rolf Müller auf die morgendliche Pirsch nach Ried-Motiven begeben. Mitzubringen ist ein eigener Fotoapparat und ein Teilnahmebeitrag von acht Euro. Treffpunkt und Start ist am Wanderparkplatz Ulzhausen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

„Ein Leben im Untergrund – der Maulwurf“

Der Maulwurf ist allen bekannt und doch selten zu sehen. Mit seinen Grabschaufeln arbeitet der kleine schwarze Kerl in der Nacht und hinterlässt für uns sichtbare Spuren. Kinder ab acht Jahren machen sich am Donnerstag, 27. August, von 14 bis 17 Uhr mit Margit Ackermann auf die Suche nach diesen. Treffpunkt: Am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, Kosten: fünf Euro.

„Wilhelmsdorfer Fledermausnacht“ (European Batnight)

Die Fledermausführung für Familien mit Kindern ab acht Jahren und Erwachsene am Samstag, 29. August, von 19 bis 22 Uhr gibt Einblick in das Leben der Fledermäuse, erklärt, warum sie seit vielen Jahren vom Aussterben bedroht sind und wie man ihnen helfen kann. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Die Kosten belaufen sich auf sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

„Wo die wilden Tiere wohnen“

Bei dieser Führung am Dienstag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr mit Margit Ackermann werden die Tiere in einem ursprünglichen Wald besucht und gesucht. Auch wenn die Kinder ab sieben Jahren nicht alle Tiere sehen können, so werden doch einige Spuren entdeckt. Treffpunkt ist der Parkplatz Bannwaldturm, die Kosten betragen fünf Euro.

„Abenteuer Moor“ für Kinder ab sieben Jahren

Margit Ackermann lädt Kinder ab sieben Jahren am Mittwoch, 9. September, von 14 bis 17 Uhr zum Abenteuer Moor ein. Gestartet wird in der Ausstellung, dann geht’s zu einem Hochmoor, um diesen Lebensraum sowie fleischfressende Pflanzen und Torfmoose kennenzulernen. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, die Kosten betragen fünf Euro.