Viele Ehrungen für vierzigjährige Mitgliedschaft

Mit 67 Jahren CDU-Mitgliedschaft war Konrad Lang an diesem Abend der altgedienteste CDUler aller Geehrten. Insgesamt wurden zwölf weitere Mitglieder für ihre über vierzigjährige Mitgliedschaft geehrt, verbunden mit lustigen und nachdenklichen Episoden eines langen CDU-Lebens.

Welche gute Stimmung in der CDU Altshausen auch heute noch, mit der richtigen Mischung aus alten und jungen Mitgliedern, vorherrscht, davon konnten sich die Gäste aus dem CDU Kreisverband Ravensburg, Kreisvorsitzender Christian Natterer und die Vorsitzende der Kreis Frauen Union, Gabi Messarosch, sowie Bürgermeister Patrick Bauser von Beginn an überzeugen.

Der Vorsitzende ließ die letzten drei Jahre Revue passieren und hob besonders die neuen Aktivitäten des Ortsverbandes hervor. Neue Wege wurden während der Pandemie in Altshausen begangen, um die Bürger auch weiterhin über aktuelle Projekte zeitnah zu informieren. Im vier- bis sechswöchigem Abstand wurden Videos veröffentlicht, in denen ein kompetenter Vertreter des Gemeinderates oder des CDU-Ortsverbandes den Sachverhalt klarstellte. Bekannt gemacht wurde die jeweilige Veröffentlichung über die bekannten Medienkanäle, die örtliche Presse, sowie über die Website www.cdu-altshausen.de und den neu initiierten Newsletter. Hierfür ging ein herzliches Dankeschön an das Videoteam, Andreas Hugger und Daniel Hugger, sowie an Tobias Metzler für die Arbeit an der Website und dem Newsletter.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Matthias Binder, 2. Vorsitzender Michael Amann, Kassierer Martin Kiem, Schriftführer Albert Spanninger, Beisitzer Andreas Hugger, Tobias Metzler und Stefan Müller. Kassenprüfer Angela Restle und Albert Bösch.

Nach den Grußworten von Christian Natterer, Gabi Messarosch und Patrick Bauser berichtete Michael Amann über die Arbeit des Gemeinderates und informierte über laufende und zukünftige Projekte. Mit einem regen Austausch zu aktuellen politischen Fragen ging man nahtlos in den inoffiziellen Teil des Abends über.