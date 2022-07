Viel Holz auf dem Marktplatz Altshausen

Neun großformatige „Hölzerne Platzhalter“ der Stuttgarter Bildhauer- und Skulpturenkünstlerin Ingrid Hartlieb besetzen ab dem 14. August bis Ende Oktober 2022 den Marktplatz von Altshausen. Die Gemeinde Altshausen setzt damit die frühere Reihe der Skulpturenausstellungen von IKH Diane Herzogin von Württemberg im Schlosspark Altshausen fort.

Anders als die in den 1980-er und 1990-er Jahren von Herzogin Diane organisierten Skulpturenparkausstellungen, an denen Künstler aus dem gesamten europäischen Raum ihre Werke im Schlosspark zur Ausstellung brachten, verfolgt die Gemeinde ein anderes Konzept. Auf dem Anfang des neuen Jahrtausends neu gestalteten Marktplatz in Altshausen stellt jeweils nur ein Künstler seine Werke aus. Mit der Neugestaltung des Marktplatzes und der Schlosskulisse biete sich dieser Platz für Skulpturenausstellungen im öffentlichen Raum an, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Im Jahre 2009 hat der aus den Niederlanden stammende Künstler Prof. Henk Visch mit seinen Stahlskulpturen zum ersten Mal den Marktplatz in Altshausen bespielt. Mit weiteren Ausstellungen der Künstler Robert Schad (2012), Herbert Mehler (2016) und Reinhard Scherer (2018) habe die Gemeinde die Tradition der Skulpturenausstellungen in Altshausen fortgesetzt.

Mit den Skulpturen von Ingrid Hartlieb rückt zum ersten Mal der Werkstoff Holz in den Mittelpunkt einer Skulpturenausstellung auf dem Marktplatz. Die Skulpturen der Künstlerin wurden aus diversen heimischen Holzarten gesägt, geschichtet und verleimt. Auf dem Marktplatz werden sie zu einem „Parcours“ angeordnet. Hartlieb habe eine ganz besondere, solitäre Position innerhalb der deutschen Bildhauerkunst, heißt es in der Pressemitteilung weiter: „Nicht nur, weil sich Ingrid Hartlieb als Frau in einem Metier bewegt, das überwiegend männlich besetzt ist, sondern auch, weil sie ihr Material, das Holz, zunächst aus einzelnen, bereits vorhandenen, industriell gefertigten Holzteilen plastisch aufbaut, um es dann erst mit der Kettensäge in die gewünschte Form zu bringen.“ Die Künstlerin spreche von einer so entstandenen komprimierten Materialität.

Ingrid Hartlieb wurde 1944 in Reichenberg in Tschechien geboren. Sie studierte von 1972 bis 1977 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei den Professoren Peter Grau und Rudolf Hoflehner. In den 1980er Jahren hatte sie einen Lehrauftrag für Zeichnung an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim inne. Anschließend reiste sie mehrmals in die USA und konnte in St. Louis, Miami, Chicago und New York ausstellen. Auslandsstipendien und -aufenthalte führten sie auch nach Italien, Frankreich und Südafrika. Hartlieb fertigte darüber hinaus Bühnenbilder für das Tigerpalast – Variete Theater Frankfurt und zeichnete für mehrere Buchprojekte der Schriftstellerin Ria Endres. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Kunstpreise wie dem Preis der neuen Darmstädter Secession, des Lovis-Corinth-Förderpreises, dem Sudentendeutschen Kulturpreis Bildende Kunst und dem Maria Ensle Preis der Kunststiftung Baden-Württemberg.

Die Ausstellung mit Ingrid Hartlieb wird am 14. August um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz Altshausen von Bürgermeister Patrick Bauser offiziell eröffnet. Die Kunsthistorikerin und Autorin Sabine Heilig aus Nördlingen wird in das künstlerische Wirken von Hartlieb einführen und auf die Kunstausstellung auf dem Marktplatz in Altshausen eingehen. Die Vernissage wird in musikalischer Hinsicht von „Mr. FriZz PianoMan & friend“ – Friedemann Benner (Piano/Gesang) aus Riedlingen,Berlin und Bad Saulgau und Wolfgang Lindenfelser (Saxophon) aus Tübingen umrahmt. Der Eintritt ist frei.

Begleitend zu der Ausstellung findet am Sonntag, 18. September, um 14.30 Uhr im Sitzungssaal Rathaus in der Alten Post einVortrag zum Thema Holz als künstlerischer Werkstoff unter dem Titel „Ich zeichne so gern mit der Kettensäge. Das Wechselspiel zwischen komprimierter Materialität und linearer Expressivität im Schaffen der Bildhauerin Ingrid Hartlieb“ von Sabine Heilig statt. Am Sonntag, 16. Oktober führt Heilig außerdem um 11 und 14 Uhr durch die Ausstellung. Treffpunkt ist jeweils am Marktplatz vor dem Schloss Altshausen.