Verwaltungsverband sucht neuen Geschäftsführer

Bis Mitte des Jahres sollen zwei zentrale Posten im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen (GVV) neu besetzt werden. Denn Geschäftsführer Josef Schill geht dann in den Ruhestand, Verbandsbaumeister Konrad Salvenmoser wechselt nach Markdorf.

Josef Schill ist seit 1987 Geschäftsführer des GVV, war bereits ab September 1982 als Kämmerer für die Verbandsgemeinden tätig und arbeitete zuvor bei der Gemeinde Inzigkofen. Der gebürtige Ebersbacher setzte sich bei der Wahl zum Geschäftsführer gegen fünf Mitbewerber durch.

Konrad Salvenmoser wurde im Oktober 2009 von der Verbandsversammlung unter vier Bewerbern zum neuen Verbandsbaumeister gewählt. Salvenmoser stammt ursprünglich aus dem Landkreis Calw, ist aber aufgewachsen in Rottenburg, Reutlingen und Ravensburg, wohnt in Weingarten. Sein beruflicher Werdegang begann mit einer Lehre zum Bootsbauer. An der Fachhochschule für Technik in Stuttgart absolvierte er sein Studium, war vor der Stelle in Altshausen als Architekt in Ravensburg beschäftigt.

Für die Stelle des Geschäftsführers sind acht Bewerbungen eingegangen. „In kleiner Runde werden wir eine Vorauswahl treffen“, sagte Verbandsvorsitzender Patrick Bauser. Die ausgewählten Kandidaten werden sich voraussichtlich am Donnerstag, 21. Februar, öffentlich vorstellen. Die Abstimmung über die Kandidaten erfolgt in geheimer Wahl.

Die Stelle für den Verbandsbaumeister wurde kürzlich ausgeschrieben. Gesucht wird ein Mitarbeiter aus dem gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst oder ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Hochbau mit guten Kenntnissen im Planungs- und Bauordnungsrecht sowie im Denkmalschutz. Die Aufgaben umfassen unter anderem die Leitung des Verbandsbauamtes, die Bearbeitung von Baugesuchen, die Beratung von Bauherren und Architekten sowie die Beratung der Verbandsgemeinden bei Bauangelegenheiten. Bewerbungsschluss ist am 11. Februar. „Wir hoffen, dass wir rasch gute Bewerbungen bekommen, damit auch für die Stelle des Verbandsbaumeisters bei der Versammlung am 21. Februar Bewerber eingeladen werden können“, sagt Bauser. Daher sei er froh, dass die Suche schon so früh begonnen habe. „Es gehen zwei Hochkaräter mit viel Wissen, aber da es attraktive Stellen sind, bin ich zuversichtlich, dass wir wieder gute Leute finden“, sagt der Verbandsvorsitzende.

Die Orte Altshausen, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Guggenhausen, Hoßkirch, Königseggwald, Riedhausen und Unterwaldhausen haben Anfang der 1970er-Jahre den Gemeindeverwaltungsverband gegründet. Der Verband bündelt klassische Verwaltungsaufgaben, aber die Gemeinden bewahren ihre Eigenständigkeit, behalten Rathaus und Gemeinderat sowie Bürgermeister – mal hauptamtlich, mal ehrenamtlich. In den elf Mitgliedsgemeinden leben mittlerweile rund 11 500 Einwohner. Zu den Aufgaben des Verbandes gehören zum Beispiel die Abfallbeseitigung, das Ausweiswesen, die Wirtschafts- und Verkehrsförderung, das Haushalts-, Kassen- und Gemeindewesen sowie die Trägerschaft für die Herzog-Philipp-Verbandsschule. Der Verband finanziert sich aus Gebühren, fachbezogenen Zuschüssen und der Verbandsumlage, welche die Gemeinden pro Einwohner entrichten.