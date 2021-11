Versuchter Einbruch in Tennisclub

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Montagvormittag versucht, in das Tennisheim in der Straße „Sodenstock“ einzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Der Unbekannte versuchte mehrere Fenster gewaltsam zu öffnen, was ihm aber misslang. Auch der Versuch, eine Fensterscheibe einzuschlagen, scheiterte, weshalb der Täter von seinem Vorhaben abließ. Der Sachschaden, den der Unbekannte hinterließ, wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07582 / 92 170 entgegen.