Verletzte nach Unfall in Ebenweiler Straße

Verletzungen hat die Insassin eines Dacia erlitten, der am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Das berichtet die Polizei. Der 78-jährige Lenker des Dacia war auf der Straße in Richtung Ebenweiler unterwegs, als er von dem 51 Jahre alten Lkw-Fahrer, der von der B 32 kam, übersehen wurde. Dieser wollte mit seinem Lastwagen die Ebenweiler Straße queren und stieß im Kreuzungsbereich wuchtig mit dem Auto zusammen. Die 80-jährige Beifahrerin im Dacia wurde aufgrund der leichten Verletzungen, die sie sich bei der Kollision zuzog, in ein Krankenhaus gebracht. Am Dacia entstand nach Schätzung der Polizei Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf rund 1000 Euro.