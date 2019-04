Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ein 26-jähriger Fahrer eines Seat fuhr am Montag, gegen 6.30 Uhr, auf der Landesstraße 289 aus Richtung Altshausen in Richtung Ebenweiler. In einer Rechtskurve und zudem an unübersichtlicher Stelle überholte er laut Polizeimeldung ein vorausfahrendes Fahrzeug und erkannte den entgegenkommenden Ford Transit eines 54-jähringen Mannes zu spät. Trotz Brems- und Ausweichmanöver der beteiligten Fahrer kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 30-jährige Beifahrerin im Ford Transit erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den zusammengestoßenen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro.

