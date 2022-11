Bundesstraße zwischen Altshausen und Boms wird gesperrt

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 21. November, eine Schadstelle an der B 32 bei Eichstegen-Hangen auf einer Länge von rund 150 Meter unter Vollsperrung sanieren. Die Maßnahme ist aufgrund von starken Rissen und Setzungen in der Fahrbahn dringend erforderlich. Die Arbeiten sind voraussichtlich am Freitag, 2. Dezember, abgeschlossen. Während der Arbeiten ist die B 32 im Abschnitt zwischen Eichstegen-Hangen und Eichstegen-Hirschegg voll gesperrt.

Der überörtliche Verkehr wird von Bad Saulgau Richtung Ravensburg über die K 8274 / K 8036 nach Hoßkirch und die L 286 nach Altshausen umgeleitet. In der Gegenrichtung führt die Umleitungsstrecke von Altshausen über die K 7959 nach Hochberg und die K 8258 nach Bad Saulgau. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Regionalbusse 7567, 7570 und 7573 sind betroffen.

Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro

Der Bauabschnitt ist Teil der Gesamtmaßnahme der Fahrbahnsanierung Haid – Boms. Die Schadstelle ist aufgrund der Setzungen umgehend zu sanieren. Die Umsetzung der zwei Kilometer langen Hauptstrecke erfolgt im Frühjahr 2023. Hierüber wird das Regierungspräsidium Tübingen in einer weiteren Pressemitteilung rechtzeitig informieren. Die Gesamtbaukosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.