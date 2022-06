Verjüngung der Vorstandsschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Schützenhaus Ebersbach fand die jährliche Mitgliederversammlung der Theaterguppe Ebersbach-Musbach statt. 23 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Die Vereinsvorsitzende Sonja Maier eröffnete die Versammlung und führte charmant durch die Sitzungspunkte. Nach Entlastung der Vorstandsschaft standen in diesem Jahr Neuwahlen an. Sonja Maier verabschiedete Margit Mangold als Schriftführerin (12 Jahre) und Monika Gambach als Kassiererin (10 Jahre). Sie bedankte sich bei den beiden für die langjährige Zusammenarbeit und das Engagement. Zum 1. Vereinsvorsitzender wurde Stefan Maier einstimmig gewählt. Er konnte bereits in den letzten vier Jahren als 2. Vorsitzender Erfahrungen sammeln. Als 2. Vereinsvorsitzender wurde Andreas Ummenhofer gewählt. Für die Tätigkeit zur Schriftführerin wurde Tanja Rieger und als Kassiererin Sonja Maier gewählt. Sonja Maier wechselt Ihren Tätigkeitsbereich nach 18 Jahren als 1. Vereinsvorsitzende. Damit ist die angestrebte Verjüngung der Vereinsführung erfolgreich gelungen.