Verein unterstützt Projekte mit Fördergeldern

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) mit Sitz in Altshausen startet voraussichtlich im März den vierten Projektaufruf im Rahmen des Leader-Förderprogramms. Mit den Fördermitteln können Projekte bezuschusst werden, welche die Region wirtschaftlich, sozial, kulturell, nachhaltig und innovativ weiterentwickeln.

Das Mittlere Oberschwaben ist eines von 18 Aktionsgebieten, die in Baden-Württemberg für die Förderperiode 2014 bis 2020 ausgewählt wurden. Das Fördergebiet umfasst 25 Kommunen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Biberach. Der Verein Remo koordiniert die Anträge und Förderungen. Wer eine Projektidee hat, meldet sich am besten bei Remo. „Wir können in einem Beratungsgespräch prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt werden und wie weiter vorzugehen ist“, berichtet Florentien Waldmann, stellvertretende Geschäftsführerin von Remo.

Gesucht sind Projekte unter anderem im Handlungsfeld „Regionale Wirtschaft“, welche beispielsweise das Ausbildungsangebot von Handwerksbetrieben besser publizieren oder zur Fachkräftesicherung beitragen. Oder auch Projekte in der Gesundheitswirtschaft, zur Prävention in Unternehmen. Im Handlungsfeld „Landentwicklung“ werden Informationskampagnen und neue Akteursgruppen im Bereich Klimaschutz und Streuobst gesucht. Oder auch Projekte, welche die regionalen Produkte stärker in die regionale Märkte und die Gastronomie einbinden.

300 000 Euro sind dieses Mal im Fördertopf

Zu den bislang bezuschussten Projekten gehört zum Beispiel der Themen- und Erlebnisweg Wasser in Bad Saulgau, das Freilichtschauspiel Martin Luther in Altshausen oder eine Pferdepension in Litzelbach. Einen Antrag können beispielsweise Gemeinden, Betriebe, Vereine, Verbände, Stiftungen und Privatpersonen stellen. Die eingereichten Projekte werden vom Leader-Steuerungskreis anhand von vorgegebenen Kriterien bewertet. „In den vergangenen Förderperioden hatten wir mehr Bewerber als finanzielle Mittel“, berichtet Waldmann. Zwölf Projekte seien eingereicht worden, fünf hätten einen Zuschuss bekommen. Wie viel Geld jeder Region zur Verfügung steht, entscheidet das Land. Für die jetzige Bewerbungsphase sind es insgesamt 300 000 Euro. Eine Förderung kann bei bis zu 70 Prozent der zuschussfähigen Kosten liegen. Der nächste Aufruf für Bewerbungen kommt voraussichtlich im Herbst.

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg. Die Abkürzung steht für die Anfangsbuchstaben von „Liaisons Entre les Actions de Développement de l’ Economie Rurale“. Übersetzt heißt das die „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Ziel des Programms ist es, die ländlichen Regionen sozial, kulturell und wirtschaftlich zu stärken.