Verband muss nochmals neuen Baumeister suchen

Die Suche beginnt von vorne: Thomas Kuntosch wird doch nicht der neue Verbandsbaumeister im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen. „Er hat abgesagt und ließ sich auch nicht mehr überzeugen“, sagt Verbandsvorsitzender Patrick Bauser auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Stelle ist derzeit wieder ausgeschrieben.

Die Begründung von Kuntosch fällt knapp aus: „Bürgermeister Michael Ruf hat mich im persönlichen Gespräch davon überzeugt, in Baiersbronn zu bleiben.“ Für Bauser eine enttäuschende Mitteilung. „Wir haben noch das Gespräch mit ihm gesucht und hätten ihn gerne umgestimmt“, berichtet Bauser. Über mögliche Gründe von Kuntoschs Entscheidung wolle er nicht näher eingehen. Er könne sich aber gut vorstellen, dass die Stelle des Bauamtsleiters in der rund 15 000 Einwohner großen Stadt mit einigen großen Bauprojekten mehr zu bieten habe.

Bei der Sitzung des Verwaltungsverbandes am 21. Februar hatte Kuntosch sich vorgestellt und wurde einem Mitbewerber mit 28 von 37 Stimmen vorgezogen. An dem Abend zeigte er sich sehr euphorisch, auf die Stelle zurückzukehren. Der studierte Architekt war bereits von 2004 bis 2009 Verbandsbaumeister in Altshausen, wurde dann Bauamtsleiter in Markdorf und hat diese Funktion seit 2014 in Baiersbronn. Da er in Riedhausen wohnt, freute er sich, nicht mehr in den Schwarzwald pendeln zu müssen. Auch die Einbußen beim Gehalt könne er verschmerzen, weil es ungefähr dem entspreche, was er dort für eine Ferienwohnung als Unterkunft zahlen müsse, sagte er an dem Abend.

Termine liegen eng beieinander

Kuntosch hätte die Stelle im Verwaltungsverband am 1. Juli angetreten. Die Stelle war vakant geworden, da Stelleninhaber Konrad Salvenmoser Mitte des Jahres zum Baurechtsamt nach Markdorf wechselt. Wie schnell der Posten des Verbandsbaumeisters nun tatsächlich wieder besetzt werden kann, dürfte vor allem von den Kandidaten abhängen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 12. Mai. Die nächste Sitzung des Verwaltungsverbandes ist bereits am 16. Mai. „Bei einer geringen Zahl von Bewerbern laden wir sie voraussichtlich direkt ein – auch wenn das sehr kurzfristig ist“, sagt Bauser. Er könne sich aber auch vorstellen, dass in der Sitzung eine Ermächtigung beschlossen wird, mit der die Bürgermeister in ihrer Runde eine Auswahl treffen dürfen. „Wir wissen aber noch nicht, wie das Verfahren laufen wird. Jetzt warten wir zunächst die Bewerbungen ab.“

Noch eine weitere Stelle im Verwaltungsverband ist zu besetzen: die Stellvertretung von Kämmerer Rolf Bär. Denn Stelleninhaberin Simone Dambacher wird in Elternzeit gehen. Die Stelle ist aber unbefristet ausgeschrieben, auch um möglichst attraktiv für Bewerber zu sein.