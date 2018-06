Veranstalter stolpern über belegte Halle

Der Freizeitsporttag, den der Turn- und Sportverein Altshausen (TSV) am vergangenen Samstag für den Turngau Oberschwaben hätte ausrichten sollen, ist ausgefallen. „Es gab Schwierigkeiten bei der Hallenbelegung“, sagt Winfried Hugger vom Organisationsteam. Seinen Angaben zufolge habe der TSV bei der Gemeindeverwaltung sowohl Turn- und Sporthalle, als auch die Außenanlagen für die Veranstaltung reserviert. Allerdings sei dabei etwas schief gegangen – denn die Tischtennisfreunde Altshausen (TTF) reservierten die Sporthalle ebenfalls.

„Die Badminton-Abteilung des TSV hatte die Sporthalle schon früh reserviert“, sagt Angela Müller, die bei der Gemeindeverwaltung für die Hallenbelegungen zuständig ist. Doch die Badminton-Abteilung habe den Termin am Samstag schriftlich wieder freigegeben. Als wenig später die Tischtennisfreunde nach freien Hallenterminen fragten, habe sie auch den 8. Oktober genannt. „Der Tischtennisclub hat den Termin sofort belegt“, sagt Müller.

„Wir haben zuerst versucht, einen Kompromiss mit dem Tischtennis- club zu finden“, sagt Hugger. Erst als das nicht geklappt habe, habe man sich entschieden, den Freizeitsporttag abzublasen. Man musste 31 Referenten abbestellen und den 65 angemeldeten Teilnehmern wieder absagen. Die Entscheidung fiel den Organisatoren nicht leicht, denn immerhin waren sie ein Jahr lang mit der Vorbereitung befasst.

Der Tischtennisverein sah dennoch keine Möglichkeit, am Samstag in eine andere Halle auszuweichen. „In einem Spiel ging es um die Meisterschaft, in einem anderen Spiel um den Klassenerhalt“, sagt Diethelm Wahl, Teammanager bei den Tischtennisfreunden. Die Sporthalle habe der Verein im Sommer reserviert. „Sobald wir die Termine bekommen, werden die Pflichtspiele festgelegt“, erläutert er. Da die Tischtennisfreunde über sechs Mannschaften verfügen, die jeweils neun Spiele in der Vorrunde und neun Spiele in der Rückrunde absolvieren, sei eine langfristige Planung erforderlich.

Generell findet Wahl aber, dass die Hallenbelegung verbessert werden könnte. „Bisher gilt das Windhund-Prinzip: Der schnellste bekommt die Zusage“, sagt er. Doch das sei unpraktisch, weil manche Vereine zuerst so viele Termine wie möglich reservieren, um später die Hälfte davon wieder abzusagen. „Deshalb regen wir schon lange an, dass es beispielsweise im Frühjahr einen runden Tisch für alle Vereine geben soll, die im Herbst die Sporthalle brauchen“, sagt Wahl. Bei solch einer Besprechung könnten die Terminabsprachen seiner Ansicht nach leichter erfolgen.

Für die Organisatoren des Freizeitsporttag ist es dafür zu spät. „Wir haben überlegt, ob wir den Teil der Veranstaltung durchziehen, der nicht in der Sporthalle stattfindet“, sagt Hugger. Doch das sei dann doch nicht infrage gekommen, weil dort ein Turndschungel für Kinder vorgesehen war, ähnlich wie ihn der Turngau schon in den Vorjahren in Altshausen veranstaltet hatte.

„Der Turndschungel ist sehr beliebt. Deshalb hatten wir damit gerechnet, dass viele Familien noch spontan vorbeikommen“, sagt Hugger. „Deshalb ist uns mit der Sporthalle einfach zu viel weggebrochen.“ Doch auch, wenn diesmal bei der Organisation manches schief lief, wollen sich die Altshausener davon nicht beirren lassen. „Wir haben viel gelernt und hoffen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen können“, sagt Hugger.