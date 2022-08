Verabschiedung der Chorleiterin Regina Goetz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes, vom Chorgesang einiger Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Dirigentin Regina Goetz begleitet, wurde kürzlich die Chorleiterin Regina Goetz verabschiedet. Die gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde Königseggwald Martina Geser konnte zahlreiche Gottesdienstbesucher, darunter auch Bürgermeister Roland Fuchs von der Gemeinde Königseggwald und Bürgermeister Roland Haug von der Gemeinde Hoßkirch begrüßen. Frau Geser erklärte, dass der Kirchenchor Hoßkirch-Königseggwald heute zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung den Gottesdienst musikalisch gestaltet.

Frau Martina Geser bedankte sich bei Regina Goetz im Namen aller für die elfjährige Leitung des Chors mit einem herzlichen Vergelt's Gott und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Frau Goetz hat den Kirchenchor im Dezember 2011 von Herrn Guido Dorn übernommen, dieser hat den Zusammenschluss der Kirchenchöre Hoßkirch und Königseggwald im Jahr 2004 herbeigeführt. Höhepunkte unter der musikalischen Leitung von Frau Goetz waren die Gestaltung der Gottesdienst in beiden Kirchengemeinden an Weihnachten, Ostern, Fronleichnam, Karfreitag und der Johannespassion. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Dekanats-Chöre-Treffen in Ebenweiler im Jahr 2018. Es wurden auch verschiedene Messen wie die Kirchberger Singmesse oder Teile der Vater-unser-Messe einstudiert und in den Gottesdiensten gesungen.

Auch den Sängerinnen und Sänger sind die Kirchengemeinden Hoßkirch und Königseggwald für ihr großes Engagement zu großem Dank verpflichtet, manche Chorsänger waren über 70 Jahre im Chorgesang aktiv. Im Herbst 2022 wird über eine Neuausrichtung des Chores in anderer Form beraten. Das bisherige Vorstandsteam Waltraud Egler aus Hoßkirch und Borgia Gondro aus Königseggwald wurden mit einem Blumenstrauß für die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstandsteam geehrt.