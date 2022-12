Unterhaltsame Reise durch Vereins- und Musikgeschichte

Zu einem gelungenen Abschluss ihres Jubiläumsjahres wurde das Konzert, zu dem die Aktiven des Musikvereins Hoßkirch ins festlich geschmückte Dorfzentrum eingeladen hatten. Vorsitzender Benjamin Benz könnte die zahlreich erschienene Zuhörerschaft, darunter auch viele der jüngeren Generation, zum besonderen Jubiläumskonzert begrüßen.

Wie der Musikverein weiter mitteilt, hatten sich die Musikerinnen und Musiker zusammen mit ihrem Dirigenten Franz Reck für die Konzertgäste etwas Besonderes einfallen lassen. Anekdoten und wichtige Ereignisse aus der Vereinsgeschichte, die von Thomas Zubler und Helga Schenzle humorvoll und mit interessanten Details gespickt moderiert wurden, wechselten sich mit musikalischen Darbietungen ab.

Passend zur Zeitreise durch die Vereinsgeschichte wurde den Zuhörern zu jedem Jahrzehnt ein Musikstück präsentiert, das für diese Zeit prägend war. Dabei unternahm jedes Mal ein anderer Musikant auf der Bühne die Ansage mit erfrischenden und kurzweiligen Worten. Es zog sich wie ein roter Faden durch den Konzertabend, dass immer auch an die prägenden Personen in der Vereinsgeschichte erinnert wurde.

So war es für die Musikanten eine Freude und Ehre, dass zwei der ehemaligen Dirigenten ihr Kommen zugesagt hatten und mit der Kapelle ein von ihnen gewünschtes Stück geprobt und aufgeführt haben. So begannen die Musiker nach der Pause unter der Stabführung von Adolf Huber mit dem Marsch „Salemonia“ schwungvoll den zweiten Konzertteil. Anschließend entführten sie mit Max Renz als Dirigenten das Publikum mit der Ouvertüre „Alcazar“ nach Spanien und brachten mit diszipliniertem Spiel und schönen Soli in den Registern gekonnt die andalusische Lebensfreude rüber.

Ein wichtiger Bestandteil des Hosskircher Jahreskonzertes bildet seit jeher die Ehrung verdienter Mitglieder. So ließ es sich Kreisverbandsdirigent Markus Frankenhauser nicht nehmen, diese Auszeichnungen persönlich vorzunehmen. Zusammen mit dem Vorstand Benjamin Benz bedankte er sich bei allen Jubilaren ausdrücklich und hob die wichtige Bedeutung des Engagements im Verein und in der Ausbildung von Jugendlichen hervor. Er hatte Ehrennadeln und Urkunden mitgebracht, auch vonseiten des Vereins gab es für die Geehrten Geschenke und Blumen.

Das abschließende Stück im offiziellen Programm bildete die Komposition, die die Blasmusikszene in den 1990er-Jahren am stärksten geprägt hat. Bereits bei den Anfangstakten des „Böhmischen Traums“ war die Begeisterung bei den Konzertgästen groß, und so wurde lautstark eine Zugabe eingefordert.

Laut Pressebericht kam das dem Musikverein entgegen: Flügelhornist Georg Zubler hatte extra für seinen Verein und dessen Jubiläum einen eigenen Marsch komponiert. Mit dem „101er Festmarsch“ wollte er seine enge Verbundenheit zu seinem Verein und die Freude aller über das gelungene Jubiläumsjahr zum Ausdruck bringen. Zubler selber führte den Taktstock bei der Urraufführung seines Werkes, gefolgt von begeistertem Applaus von Zuhörern und Musikkameraden. Ganz zum Schluss intonierten die Musikerinnen und Musiker nochmals das Mottolied des Jubiläums „Ein Leben lang“.