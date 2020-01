Unplugged im Biker-Wohnzimmer

Die Band Unplaqued Prochecked macht am Samstag, 18. Januar, auf ihrer „Frei Sein Tour“ Halt im „Hopfen“ in Altshausen. Mit einer Vielzahl an Instrumenten und purer Spiellaune bieten die fünf Musiker ab 20 Uhr eine bunte Mischung bekannter Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Viele Motorradfahrer kennen den Hopfen Altshausen als Anlaufstation auf einer Bike-Tour durch Oberschwaben. In den Wintermonaten veranstaltet Kurt Schwabe dort regelmäßig Musikevents. Dieses Mal gibt es ungefilterte Unplugged-Musik im Biker-Wohnzimmer. Die fünf Musiker Hans-Peter und Jürgen Müller aus Aulendorf bieten mit ihren Band-Kollegen Boris Doubeck, Elmar Schmid und Berthold Porath aus Bad Schussenried ein über fünfstündiges Programm aus bekannten Hits der Rock- und Popgeschichte. „Nachdem wir über viele Jahre in großen Hallen Musik gemacht haben, lieben wir heute die besondere Atmosphäre von kleinen Locations“, meint Gitarrist und Sänger Hans-Peter Müller, der mit seinen selbst geschriebenen Songs das Programm erweitert.

Mit Akustikgitarren, Geige, Akkordeon, Posaune, Flöte, Mandoline und Cajon sorgen die Musiker für einen besonderen Sound und sind Garant für einen stimmungsvollen und abwechslungsreichen Abend.